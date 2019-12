Tanjug | 21. decembar 2019. 10:07 > 14:10 | Komentara: 0

Predsednik Srbije izjavio je da važno da se saradnja intezifikuje. Vučić se zahvalio Rami na gostoprimstvu i rekao da će Vlada Srbije u ponedeljak doneti odluku da značajnom sumom novca pomogne Albaniju.





"Srbija će biti među četiri najveća donatora za pomoć postradalima u zemljotresu. Naše jedinice za vanredne situacije će blisko sarađivati, jedinice će biti na raspolaganju zemlji u kojoj se dogodi neka elementarna nepogoda. Razgovarali smo kako da unapređujemo tregovinsku razmenu. Mislim da je to od značaja za ceo region. Planiramo da olakšamo carinjenje, ubrzamo prolaz kamiona", rekao je Vučić.





Prema njegovim rečima, to će značiti svakoj od zemalja i popraviti standard građana.





"Istovremeno, dogovorilo smo da pokušamo da formiramo što jedinstvenije tržište rada, ubedbiljivo veće privlačenje investitora spolja. Radnici iz druge zemlje će moći samo da se registruju i da rade. Naša trgovina mora da se razvija bez problema. Postoje predlozi da se brojni propisi približe jedni drugima, kao bi se tržište približilo", naveo je Vučić.





Premijer Albanije Edi Rama, na početku obraćanja medijima, nakon sastanka rekao je da je ovo inicijativa koja nikoga ne isključuje, ali i da nije nametnuta ni od koga,i nikome.





„ Konstantno odbijanje kosovskih organa da prisustvuju za ovim stolom, nije nešto što moguda razumem. To je važno i za njih. Mi smo ovde kako bi smo izgradili most između prošlosti i budućnosti. Verujem da ćemo udruženim snagama ubrzati proces pristupanja EU“, rekao je Rama.





Predsednik Crne Gore Milo Đukanović, zahvalio se na mogućnosti da se razgovara o inicijativi "mini šengen" i tome šta ona može doneti svim zemljama.





"Svako ko u ovoj inicijativi prepoznaje nešto dobro, može da se pridruži nekom segmentu ili celini. Crna Gora je veoma posvećna regionalnoj saradnji", rekao je Đukanović.





Kako kaže, regionalne inicijative su odlična prilika za saradnju i razvoj regiona u celini.





"Regionalne inicijative su odlična prilika da razvijamo svoje kapacitete u okviru onih inicijativa kojima želimo da prisustvujemo", rekao je Đukanović, i dodao da je Crna Gora spremna da bude domaćin sledećeg sastanka, kao i da su za dijalog i za to da svako u njemu pronađe svoj interes.





Kako kaže, sve inicijative su smislenija kada znamo da vode ka ostvarenju standarda koji krče brži put ka članstvu u savremene evropske integracije.





Sastanak je održan u nešto proširenijem sastavu neko što je planirano, njemu su prisustvovali i predstavnici evropske i svetske banke za obnovu i razvoj, predstavnici američkog Stejt departmenta.





RAMA: ZNAMO DA SE NEKE BOLESTI IZ PROŠLOSTI LEČE







Vetrovi prošlosti ne mogu duvati ovuda, istakao je albanski premijer Edi Rama nakon sastanka u Tirani kojem su prisustvovali Vučić, Zaev i Đukanović.



"Ovo je inicijativa koja nikoga ne isključuje i nije nametnuta ni od koga. Dozvolite mi da otvoreno kažem – za mene konstantno odbijanje kosovskih organa da prisustvuju ovom stolu nije nešto što mogu da razumem. Ovo je važno i za samo Kosovo. Mi smo ovde da bismo izgradili most ka budućnosti", istakao je albanski premijer.



"Moje duboko uverenje da je ceo proces u potpunosti koherentan sa idejom svake od zemalja da postane deo evropske porodice, s tim što ćemo ubrzati taj proces kako bismo na našem prostoru postavili standarde u skladu sa četiri slobode: slobodnim kretanjem ljudi, robe, usluga i kapitala", naglasio je Rama na zajedničkoj pres konferenciji sa predsednicima Srbije i Crne Gore i premijerom Severne Makedonije.



Rama je istakao da u regionu treba, pre svega, stvoriti bolje uslove za budućnost



"Znamo da se neke bolesti iz prošlosti leče, nije nam potrebno da izmišljamo nove lekove, treba da vidimo kako to u sličnim stvarnostima funkcioniše. Ovo možemo da pretvorimo u svakodnevnu realnost građana i firmi. Samoisključenje, izolacija i odbijanje nikada nisu doneli nešto dobro i nisu zasadili drvo sa korisnim plodovima za nove generacije", rekao je Rama.



"Imamo zajedničku sudbinu na određenom prostoru i u obavezi smo da pravizeđemo prošlost i obezbedimo mir i prosperitet za svu našu decu", poručio je Rama, ističući da je on u Tiranu "pozvao svakoga, kao i na prethodnim sastancima".







VUČIĆ, ĐUKANOVIĆ, RAMA I ZAEV POSETILI DRAČ



Predsednici Srbije i Crne Gore Aleksandar Vučić i Milo Đukanović i premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Zoran Zaev obišli su jutros Drač, koji je najviše stradao u nedavnom zemljotresu koji je pogodio taj deo zemlje.





Četvorica zvaničnika posetili su područje koje je teško stradalo zbog zemljotresa, a zatim i hotel u kojem su smešteni građani koji su zbog zemljotresa ostali bez svojih domova.





Nakon obilaska, lideri četiri zemlje vraćaju se u Tiranu, gde će se održati susret lidera Zapadnog Balkana, na kojem ovog puta, učestvuje i predsednik Crne Gore.





Taj susret biće nastavljen sastankom sa predstavnicima međunarodnih organizacija i institucija, nakon kojeg će na konferenciji za medije obavestiti javnost o postignutom dogovoru.





Vučić je, nakon jučerašnjeg sastanka sa premijerima Albanije i Severne Makedonije, rekao da su u Tirani postignuti konkretni dogovori o saradnji te tri zemlje, kao i da ce sve biti finalizovano do sledeceg susreta, u Beogradu, krajem januara.





"Biće to istorijski susret zbog onoga što ćemo do tada završiti", rekao je Vučić.