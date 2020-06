E. V. N. | 24. jun 2020. 08:56 | Komentara: 0

Naprednjaci su u gotovo svim opštinama u Srbiji porazili svoje političke rivale. Broj mandata koji će im pripasti na osnovu osvojenih glasova građana, doveo ih je u lagodnu poziciju da mogu i samostalno da formiraju vlast na lokalu. Ako, ipak, odluče da deo "kolača" podele sa drugim strankama i formiraju koalicije, o tome, kako sami kažu, neće biti razgovora u narednih desetak dana.

SMEDEREVO - U Skupštini grada Smedereva, i u narednom mandatu, kao i u prošlom, sedeće najviše odbornika Srpske napredne stranke. Od ukupno 70 odborničkih mandata, SNS je osvojio 46, što znači da ima dva mandata više nego do sada, i gotovo apsolutnu većinu.

Druga po brojnosti je lista SPS-JS, koja ima 12 mandata, i sa kojom su naprednjaci u prethodnom sazivu bili u koaliciji. Hoće li se ta saradnja nastaviti, uprkos više nego stabilnoj većini SNS, zasada nije poznato.

- U narednih sedam do deset dana, neće biti nikakvih pregovora oko mogućih koalicija. Još je rano za to. Čekaće se stav centrale stranke - kažu u smederevskom SNS-u.

Ono što se, ipak, očekuje je da za gradonačelnika ponovo bude izabrana Jasna Avramović, kao prva na listi SNS, koja je na ovoj funkciji bila i do sada.

Prvi put u skupštinskim klupama u Smederevu naći će se odbornici sa tri liste - "Pobeda za Smederevo - Aleksandar Šapić", "Ujedinjena demokratska Srbija - Za naše Smederevo - dr Ivan Stevanović i "Metla - profesor Nebojša Jovanović". Svaka od lista dobila je po četiri mandata.

KAO DA IZBORA NIJE NI BILO U Smederevu, inače, sve izgleda kao da izbora nije ni bilo. Nijedna stranka i koalicija nije održala konferenciju za novinare, niti se oglasila saopštenjem. Čak ni SNS, koji je osvojio 65 odsto glasova na lokalnim izborima. Ni Gradska izborna komisija nije održala konferenciju za novinare, koji su o rezultatima lokalnih izbora, obavešteni SMS porukom. Ni na zvaničnom sajtu Grada nisu objavljeni rezultati.

KRAGUJEVAC - Odbornike u Skupštini grada imaće šest stranaka i pokreta, ali će lista SNS samostalno moći da formira vlast u gradu. Oni su, od 87, osvojili 46 mandata. Vladajuću većinu u prethodnom sazivu u gradu je činila i koalicija SPS-JS, koja je na ovim izborima osvojila 9,5 odsto glasova. O novoj vladajućoj većini se zvanično još ne govori. Nezvanično saznajemo da naprednjaci nisu spremni na dogovor sa odbornicima sa liste pokreta "300 Kragujevčana" i grupacijom "Kragujevačka priča", te da su sve ostale kombinacije "u igri".

KRALjEVO - Na lokalnim izborima na teritoriji grada, lista "Aleksandar Vučić - Za našu decu", koalicije SNS-PS, osvojila je 57 odsto glasova, čak dvadeset odsto više nego 2016, pa će u Skupštini grada, od ukupno 70, naprednjaci imati sasvim stabilnu većinu sa 46 odborničkih mandata.

Njihov dosadašnji koalicioni partner u kraljevačkom lokalnom parlamentu SPS-JS imaće 12 odbornika, ali još nije potvrđeno da će ponovo i učestvovati u formiranju gradske vlasti.

- Tu tek predstoje pregovori, jer SNS može i samostalno da formira vlast i od naprednjaka zavisi ko će i da li će neko dobiti preostali deo kolača vlasti. U svakom slučaju, SNS je u komotnoj poziciji i očekujem da će to iskoristiti - kaže, za "Novosti", izvor blizak dosadašnjoj vladajućoj koaliciji SNS-SPS-JS u gradu na Ibru.

Postizbornih kalkulacija u Kraljevu nema mnogo, a sve kombinacije odložilo je i vanredno stanje uvedeno zbog poplave i bujica. Čelnici ovdašnjeg SNS, ipak, poručuju da će razgovarati sa svima koji su osvojili odborničke mandate u lokalnom parlamentu.

- Najvažnije nam je da opravdamo poverenje sugrađana, da završimo započeto i krenemo u nove kapitalne projekte, a kadrovska rešenja su nešto što nam nije prioritet, ali ćemo i o tome, kada dođe vreme, svakako razgovarati - kaže gradonačelnik Predrag Terzić i kandidat da ovu funkciju obavlja i naredne četiri godine.

DEBITANTI Uz SNS i SPS-JS, i Starosedeoci su, kao članovi GG "Metla", sa pet mandata zadržali svoju poziciju u Skupštini grada Kraljeva, dok će debitanti u kraljevačkom lokalnom parlamentu biti odbornici liste "Zdrava Srbija - Pokret obnove kraljevine Srbije - Bolja Srbija" sa četiri, i sa liste Aleksandra Šapića sa pet mandata. Ostaje samo da se vidi da li kao vlast ili opozicija.

VRNjAČKA BANjA - Na izborima za lokalni parlament Opštine Vrnjačka Vanja, ubedljiva pobeda pripala je naprednjacima, koji su osvojili čak 19 od ukupno 25 odborničkih mandata u Skupštini opštine, dok je koaliciji SPS-JS pripalo šest mandata. Ni ovde neće biti potrebno mnogo kalkulacija, jer od SNS zavisi hoće li sa svojim dosadašnjim koalicionim partnerima opet formirati opštinsku vlast.

NIŠ - Srpska napredna stranka (SNS), osim Skupštine grada, vlast može samostalno da formira u svih pet gradskih opština, jer je osvojila apsolutnu većinu. Pored naprednjaka u radu skupština učestvovaće i koalicija SPS-JS, "Niš moj grad", SPAS, "Ne damo Niš", "Metla", USS i PSG Sergej Trifunović.

Prvi put apsolutna većina u Gradskoj opštini Niška Banja je u rukama naprednjaka. Na prošlim izborima su osvojili osam, a sada 11 mandata, a nosilac liste je jedan od vodećih kardiologa u zemlji Tomislav Kostić, kome je ovo premijerno kandidovanje za neku političku funkciju. On je "blažen među ženama", jer je jedini nosilac liste jačeg pola. Naime, njegove stranačke koleginice Dragana Sotirovski, Svetlana Milijić, Jelena Žarić Kovačević i Nataša Jovanović vode ostale liste na nivou grada i opština.

- Ovo je najveći broj odborničkih mesta koje je bilo koja partija, do sada, osvojila u Niškoj Banji. SNS je u prethodnom mandatu imao osam od ukupno 19 odborničkih mesta. Rekordan broj odborničkih mesta do sada imao je Zoran Vidanović, koji je 12 godina bio predsednik opštine - kazao je Kostić, koji još ne želi da se izjasni da li će on biti i predsednik opštine.

Najveću podršu SNS je dobila u GO Crveni krst, gde je, od 15.160 građana koji su izašli na birališta, glasalo 64,83 odsto odnosno 9.828 građana, SPS-JS 7,47 odsto (1.123), "Niš moj grad - Naš Crveni krst" 7,26 odsto (1.101) i "Aleksandar Šapić - Pobeda za Niš" 5,38 procenata (816). Nevažećih listića bilo je 576. Prema ovim rezultatima, naprednjaci će imati 17 odbornika u opštinskom parlamentu, socijalisti dvoje, a po jednog "Niš moj grad" i Šapićeva stranka SPAS. Cenzus su prešle i Ujedinjena seljačka stranka (3,50%), SRS (3,27%) i Pokret "Ne damo Niš" (3,00%).

- Naše liste su prošle cenzus u gradu i u četiri opštine gde smo se i kandidovali. S obzirom na to da nam je ovo prvo pojavljivanje na izborima, zadovoljni smo rezultatima. Mislim da se Nišlijama dopao naš pristojan način bavljenja politikom - kaže Nikola Marinković, nosilac liste "Aleksandar Šapić".

Zasada dominantna SNS nikome nije poslala poziv za pregovore niti neko očekuje saradnju, jer imaju mandate da samostalno vladaju.