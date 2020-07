Novosti online/M.L. | 01. jul 2020. 17:39 | Komentara: 0

Pripadnici policije uhapsili su D.T.(49), zbog sumnje da je u jednom marketu fizički napao radnika obezbeđenja koji je posumnjao da je kod sebe imao robu koju nije platio.





- On se tereti da je, u jednom marketu u Kragujevcu, napao radnika obezbeđenja koji je posumnjao da kod sebe ima robu koju nije platio, navodi se u saopštenju PU Kragujevac. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu - navodi se u saopštenju MUP.

