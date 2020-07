Novosti onlajn | 03. jul 2020. 22:14 | Komentara: 0

- Ja očekujem da korona uskoro nestane. Recimo da će trajati najkasnije do sredine ili do kraja jula. I ovo nije drugi talas. Najpre treba virus da nestane u potpunosti, a tek onda sledi drugi talas na jesen ili zimu - rekao je Nestorović.On je istakao da je jedan od osnovnih problema period inkubacije.- Zvaničan stav SZO je da je period inkubacije od pet do 14 dana. Pre desetak dana se desilo nešto neverovatno, predsednik Svetske zdravstvene organizacije izjavio je da asimptomaski nosioci ne prenose virus. To je bio potpuni obrt - dodao je on.Najveća misterija mu je, kako kaže, što u poslednje vreme najčešće oboljevaju mladi ljudi.- Meni ovo liči na drugi virus. Sada oboljevaju mladi, a ne stari. Zaista liči na drugi virus. Imate vi sada i druge uzročnike - objasnio je doktor Nestorović.Doktor je objasnio da je virus verovatno ponovo stigao iz nekih inostranih zemalja.- Ja mislim da je nama došao virus ponovo iz Švajcarske i Italije. Mislim da nam je došlo mnogo stranaca - istakao je on.Smatra i da nema razloga za paniku jer su cifre i dalje male, ali je apelovao na građane da poštuju mere, posebno preporučenu distancu od 1,5 metara.(Kurir)