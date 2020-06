V. N. | 29. jun 2020. 09:50 | Komentara: 0

PROCES formiranja evropskih naroda okončan je još u srednjem veku, a u bivšoj SFRJ odvijao se do sedamdesetih godina 20. veka. Do Titovog dolaska na njeno čelo, Jugoslaviju su sačinjavala tri naroda, a desetak godina pre njegovog silaska s političke scene bilo ih je duplo više. Evropsku porodicu naroda, pored Makedonaca, Titova garnitura ju je obogatila i sa Crnogorcima, koji su sve do 1945. bili Srbi, i Muslimanima, kojima je samo u nekadašnjoj Jugoslaviji vera priznata za naciju.

Crnogorci su proglašeni posebnim narodom 1. maja 1945, pre nego što su komunisti uspostavili vlast u celoj zemlji, a sa Jugoslovenima islamske veroispovesti taj postupak je trajao mnogo duže. Pored ostalog, i zbog toga što istorija nikad nije uspela da utvrdi da je na teritoriji ove države pre najezde Turaka živelo bilo kakvo stanovništvo islamske veroispovesti.

Koncept politike nacionalnih država, koja je formirana u Srednjoj Evropi krajem devetnaestog veka, slučajno ili ne, poklopio se sa Lenjinovim viđenjem nacionalnog pitanja u Sovjetskom Savezu, koga se počev od Drezdenskog kongresa držala i KPJ. Stvarnost s kojom se suočavamo konačno je definisana na Petoj zemaljskoj konferenciji KPJ u Zagrebu i na drugom zasedanju Avnoja. Danas je potpuno jasno da je ovo zapravo model za slabljenje Srbije.