Jedan nastavnik istorije privukao je pažnju roditelja, ali i korisnika društvenih mreža predavanjem u kom veliča kolaboracionističkog premijera Srbije za vreme Drugog svetskog rata Milana Nedića.Njegovo predavanje emitovano je na kanalu RTS 3 u okviru digitalne nastave tokom epidemije virusa korona.“Više osoba je ponuđeno, najvažnija osoba koja se nalazila na teritoriji Srbije Milan Nedić, čuveni general iz Prvog svetskog rata, veoma poznat, heroj, veoma bitna nacionalna figura…”, navodi se na početku časa na temu ovog generala.Profesor nastavlja konstatacijom da je Nedić formirao vladu tokom okupacije iako je znao da će to skupo platiti.- Više puta je odbio ponuđenu čast, ali čuvši za zlodela u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, misleći da će moći da pomogne bar koliko-toliko, Milan Nedić je 29. avgusta 1941. prihvatio da formira vladu nacionalnog spasa, iako je najverovatnije znao da bilo kakva saradnja sa okupatorom neminovno vodi takođe njegovoj propasti - rekao je profesor istorije.Nastavljajući priču o “čuvenom generalu i heroju Prvog svetskog rata koji je hteo da sačuva Srbe od okupatora" predavač je preneo da je tokom svoje vladavine Nedić nagovarao narod da se ne buni protiv okupatora zbog nemačke naredbe da strelja 100 ljudi za svakog ubijenog vojnika.Podsećamo, Viši sud u Beogradu odbio je u julu 2018. zahtev da se Milan Nedić rehabilituje. Postupak rehabilitacije aktivno je trajao pune tri godine, tokom kojih je održano 12 ročišta. Prvo je održano 7. decembra 2015, i to je bio pokušaj vraćanja građanskih prava ratnom premijeru iz trećeg pokušaja. Naime, prethodna dva zahteva Srpske liberalne stranke, pa posle Srpskog liberalnog saveta i Udruženja političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima, sud je odbacio iz formalno-pravnih razloga, ali su te odluke ukinute u žalbenom postupku.Od četvoro istoričara koji su davali iskaze pred sudom, dvojica njih javno su iznela stav o Nedićevoj krivici. Prof. dr Milan Ristović tvrdio je da je on govorima podsticao zločine i antisemitizam, a njegov aparat učestvovao je u hapšenju Jevreja i antifašista, i streljanjima. Dr Aleksandar Stojanović optužio ga je za izdaju, jer je, suprotno ustavu, negirao pravni subjektivitet Kraljevine Jugoslavije.Nedićeva vlada raspuštena je 4. oktobra 1944, a on je dva dana kasnije, sa većinom ministara, prebačen iz Beograda u Beč, a zatim u Kicbil. Britanci su ga predali jugoslovenskim snagama 1. januara 1946. Prema zvaničnoj verziji, ubio se skokom kroz prozor zatvora Ozne u Zmaj Jovinoj 21. Nedić nikada nije formalno optužen, ni osuđen.