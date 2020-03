Tanjug | 06. mart 2020. 13:28 > 13:46 |

Predsednik Aleksandar Vučić ponovio je danas, nakon što je otkriven prvi slučaj korona virusa u Srbiji, da nema potrebe za paniku, da nadležni organi rade svoj posao kako bi zaštitili zdravlje građana i da će o svemu blagovremeno obaveštavati javnost.



Vučić je u obraćanju novinarima u Pančevu ukazao da Srbija nije žarište krize, da treba biti oprezan i da svi građani u još većoj meri treba da povedu računa o sopstvenoj higijeni, ali i izneo strahovanja da će koronavirus ostaviti najveće posledice po ekonomiju.On je naveo da je čovek kod kojeg je otkriven virus provodio vreme u Budimpešti i da se proveravaju članovi njegove porodice."Naš posao je da testiramo ljude, svi koji su zatražili testiranje su ga i dobili. Mi se ponašamo odgovorno i ozbiljno, izlazimo u susret ljudima. Nema mesta panici. Mislim da je važno da naši nadležni organi rade posao", rekao je Vučić.On je istakao da Srbija nije žarište krize i da će se, ukoliko se broj zaraženih bude povećavao, to biti za dva, tri, pet, deset slučajeva, a ne stotine i hiljade, kako se dešava u Kini, Južnoj Koreji, Iranu, Italiji..."Nismo centar krize, ali treba biti oprezan", rekao je Vučić.On je ponovio da građani moraju da povedu više računa o svojoj higijeni i da redovno peru ruke, podsetivši da su mnogi kritikovali njegove ranije pozive da se peru ruke, a da su takve preporuke kasnije dali mnogi svetski lideri.Govreći o razmerama posledica koronavirusa, Vučić je preneo da je najteži dan u svetu od početka epidemije bio 10. februar, kada je u celom svetu umrlo 108 ljudi.Tog dana su, kako je preneo Vučić, u svetu od raka umrle 26.283 osobe, od srca i srčanih oboljenja 24.200, od dijabetesa 4.300, dok je bilo 28 puta više ljudi samo sebi oduzelo život.Kako kaže, 25 puta više ljudi svakog dana umre od ujeda komarca, koji, inače, prenose malariju."Ovim podacima nisam hteo da kažem da je koronavirus beznačajan i nevažan, već da nema potrebe za panikom", rekao je Vučić.Ponovio je da je najveći problem ekonomija, na koju se epidemija korona virusa u svetu već odražava u velikoj meri.Jedan od primera je i automobilska industrija, jer kašnjenja u lancu dobavljača mogu da prave probleme u toj grani privrede."Mene brine da li će put Preljina-Požega kasniti", rekao je Vučić.Istakao je da ga, svakako, brine svaki čovek i zdravstveno stanje ljudi."Ali oko ekonomije će biti problema. Sve berze padaju zato sto nema vakcine", rekao je Vučić i dodao da "farmaceutska mafija" sigurno neće da pravi vakcinu ako se ne zna da li će virus da potraje do sledeće godine.Vučić je istakao da će Srbija da radi testove, da iznosi sve informacije u javnost i da ništa neće da krije od građana."Ljudi treba da budu mirni, a mi da Boga molimo da svetska ekonomija to pregrmi", rekao je Vučić.On će, kaže, nastaviti da radi kao i do sada, a masku neće nostiti.