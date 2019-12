J. DINČIĆ B. BORISAVLjEVIĆ | 20. decembar 2019. 07:28 |

GRADSKO veće Beograda usvojilo je juče izmene Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite. To je prvi korak ka većoj pomoći deci i mladima koji ostanu bez roditelja. Ova odluka usledila je nakon pisanja "Novosti" o Nikoli Petroviću (19) iz Ugrinovaca i njegovim maloletnim sestrama Neveni (14) i Nikolini (10) koji su posle smrti oca ostali sami.Odbornici Skupštine grada trebalo bi na sednici zakazanoj za 27. decembar da daju zeleno svetlo za smeštaj porodice Petrović u odgovarajući stan. Ova odluka važiće i za još 20 porodica koje su u sličnoj situaciji. Grad će im dodeliti stan na korišćenje i opremiti ga. Najstarije dete, koje je preuzelo brigu o porodici, do osamostaljenja će svakog meseca dobijati finansijsku pomoć u iznosu od 50 odsto prosečne plate u prestonici. Novom odlukom predviđeno je i da ostala deca u istoj porodici primaju 25 odsto. Prema trenutnoj računici, u slučaju Petrovića ta primanja će iznositi oko 60.000 dinara mesečno.- Gubitak roditelja veliki je stres za svaku osobu bez obzira na to koliko godina ima - rekao je gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić. - Događa se, nažalost, da mladi ostanu bez oba roditelja, a da pritom moraju da brinu i o braći i sestrama, kao što je slučaj Nikole Petrovića, koji nas je sve potresao. Ovoj deci je potrebna sva moguća pažnja i podrška kako bi prevazišla brojne izazove.Gradonačelnik je, takođe, podsetio da ove porodice imaju i pravo na smanjenje računa za komunalne usluge, jednokratnu pomoć, stipendije i sve ostale olakšice koje im pripadaju, kao i pomoć prilikom zapošljavanja.Izmenu ove gradske odluke iz oblasti socijalne zaštite inicirao je Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, posle objavljivanja teksta o Nikoli Petroviću i njegovim maloletnim sestrama u "Novostima". On je naložio Sekretarijatu za socijalnu zaštitu da hitno, za prvu narednu sednicu Skupštine Grada, pripremi izmenu i dopunu Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite. Tako će se omogućiti da Grad može da dodeli stanovanje deci koja ostanu bez roditelja u stanovima predviđenim za tu namenu.- Posle usvajanja odluke, Grad će biti u mogućnosti da rešava probleme ovakvih porodica. U Beogradu ih imamo oko 20 i Grad Beograd će svima obezbediti stan opremljen po svim standardima i mesečnu finansijsku pomoć - rekao je tada Vesić za naš list.Priča o tužnoj sudbini devetnaestogodišnjeg mladića iz Ugrinovaca koji je, pored teškog života od rođenja, za kratko vreme, ostao bez oba roditelja, naišla je na veliki odjek u javnosti. Posle smrti majke Lucije (33), pre četiri godine, Nikola, Nikolina i Nevena nedavno su doživeli još jedan udarac. Otac Goran preminuo je 7. decembra, a mališani su morali da pozajme oko 100.000 dinara da bi dostojanstveno ispratili oca i pokrili troškove sahrane.SKROMNOM Nikoli jedna od želja bila je i da upiše vožnju i položi vozački ispit. Posle objavljivanja teksta u "Novostima", jedna auto-škola iz Beograda poklonila mu je besplatnu obuku za vožnju. Odmah posle pokretanja naše akcije, javio se i veliki broj građana i kolektiva iz prestonice i Srbije, ali i iz inostranstva, koji su porodici Petrović uputili pomoć.