Brnabić je istakla da to nije tačno i dodala da naše građevinske kompanije imaju toliko posla da je jako teško naći slobodne firme, koje bi bile u mogućnosti da učestvuju.





Šešelj je istakao da se Nobelova nagrada daje za publicističko delo, ono što je on objavio, i dodao da je on objavio ono što je i izrekao.





Kako je rekla, najbolje je da ostavimo prošlost prošlosti i da se okrenemo budućnosti. Brnabić je takođe napomenula da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić čuo sa Novelovcem i da mu je on tom prilikom rekao da će doći da poseti Srbiju u martu ili aprilu sledeće godine.





Komentarišući štrajk u Pošti Srbije i dogovor koji je postignut Brnabić se zahvalila svim radnicima koji su se fer borili za svoja prava i nisu zauzimali političke stavove.



"Bili su veliki pokušaji da budu istrumentalizovani, i to je strašno. Pokušati da iskoristite i provlačite kroz blato ljudi koji su se na najbolji mogući način, sindikatima, borili za svoja prava", rekla je Brnabić.



Kako kaže, drago joj je što su mogli da im izađu u susret i podignu plate.



"Polako gradimo i gradimo svi zajedno. Hvala im na tome", rekla je Brnabić.



Šešelj je istakao da su radikali podržali zahteve poštara.



"Sama Vlada je odgovorna što je uopšte do ovoga došlo, jer se kasni sa platnim razredima", rekao je Šešelj, na šta mu je premijerka odgovorila da javna preduzeća ne ulaze u klasne razrede.



Šešelj dodaje, da ipak, neka javna preduzeća moraju imati klasne razrede.



Brnabić je rekla da ukoliko hoćemo vladavinu prava, zakoni moraju biti jasni.





Komentarišući slučaj "Račak" Šešelj je rekao da je sve to nevešto iscenirano da to nije mogao da proguta ni Haški tribunal.



"Apsolutno nikakvog zločina tog dana u Račku nije bilo. Tamo su prethodnih dana ubili naše policajce albanski teroristi. Policija je spremala akciju protiv tih terorista. Oni su to saznali i pripremili se. Naši su promenili plan i datum, i svi su obavešteni o tome. Naši policajci su u ranu zoru napali tri stražarska mesta i njih su tiho likvidirali i preuzeli njihove rovove", rekao je Šešelj.



Kako kaže, oni su tek izašli kada su naši na razglas ih pozvali da izađu napolje.



Jovanović je dodao da svi vrlo dobro znaju šta se tamo desilo, i dodao da je to bio rat i on je bio povod za bombarodovanje Jugoslavije.



"Kao takav događaj prošao je veliku analizu u Hagu i niko nikada nije osuđen za Račak. Rama koji se sa jedne strane divi našoj policiji kada spasava ljude zarobljene u zemljotresu, a istovremeno piše tvit u kome govori o duhovima prošlosti", rekao je Jovanović.



Šešelj je istakao da misli da očekuju veliki pritisak da se nastave pregovori i da će čim se formira Vlada morati da ukinu takse koje su uveli.



"Oni će onda početi da otežu pitanje predstavništva Srba na budućim pregovorima, za to im treba nešto za šta bi se uhvatili kako bi optužili Vučića. Međutim, ta kampanja im je veoma tanka, jer za to ne mogu nikoga okriviti", rekao je Šešelj.



Brnabić je istakla da je Vilijem Voker čovek koji je pobornik Velike Albanije i nije objektivan.



"Ljudi koji dođu sakriveni plaštom međunarodne zajednice, laki su za korupciju, lako budu korumpirani, ne postoji puno osoba koje imaju drugačije mišljenje o njemu", rekla je Brnabić.



Kako kaže, ono što zamera Ediju Rami jeste to što, koliko god se trudili da gledaju u budućnost, ne propušta ni jednu priliku za jeftinim političkim poenima.



"Moj cilj kao premijerke je da gledamo u budućnost i da stvorimo uslove za mir i prosperitet", rekla je Brnabić.





Premijerka je, komentarišući ovaj slučaj, rekla da dok je na vlasti nasilje neće biti tolerisano i dodala da ne postoji izgovor za nasilje nad ženama, kao ni za svaku vrstu nasilja.



Šešelj je, komentarišući ovakvu vrstu blokade, istakao da nikada nije naišao na slične primere, i dodaje da su potezi dela opozicije su sve gluplji i gluplji.



"Mi se zalažemo da sve što nas muči treba da se iznese u Skupštini", rekao je Šešelj.



Jovanović je istakao da to nema nikakve veze sa borbom za medijsku slobodu.



Brnabić je istakla da po njenom mišljenju RTS prilično profesionalno izveštava i da su objektivni.



"Ludilo našeg društva je taj deo opozicije, koji nameće sebe kao jedinu opoziciju, na šta mnogi nasedaju. Zar Đilas treba da priča o slobodi medija? To su dva suprotna pola. On je čovek koji je zarobio medije, i ponovo bi ih zarobio", rekla je Brnabić.



Kako kaže, to je zaista sumanuto, ali i to takođe objašnjava, dodaje, tako mali broj ljudi ispred RTS-a.



Jovanović je istakao da su sve frekvencije u ovoj zemlji podelili oni.



Brnabić je istakla da isti taj Đilas daje sebi za pravo da on određuje ko su novinari a ko nisu, kome će da odgovara na pitanja, a kome neće.







Povodom slučaja Petera Handkea, Čedomir Jovanović je rekao da se ne slaže sa njegovim političkim stavovima i kako kaže, razume one koji su toliko toga izgubili i smatraju se uvređenim kada čuju da je neko sa takvim političkim stavovima dobio Nobelovu nagradu."Međutim, on nije dobio nagradu zbog politike, već zbog njegovih knjiga", rekao je Jovanović.Kako kaže, Handke je bio na srpskoj strani rata, i bio je jedan od retkih glasova koji su podržavali srpski narod u ratu, i dodaje da je ta podrška bila pogrešna."To ne možemo zanemariti. Ljudi nisu idelani, greše, ali moramo imati snagu da razdvojimo njega kao pisca i kao čoveka sa političkim stavovima koji su takvi kakvi su", rekao je Jovanović."Nagradu je dobio za svoje stvaralaštvo. On je bio borac za ljudska prava u vreme kada nije bilo lako biti borac za ljudska prava. U ratu je bilo zločina sa obe strane. Nije se znalo ko veće zločine čini", rekao je Šešelj.Kako je rekao, Handke je hteo da se suprostavi lažima i svetskoj propagandi protiv Srba."Njegovo delo ne može da bude izvan njegovog političkog stava", rekao je Šešelj.Premijerka Brnabić istakla je da svako ima pravo na svoje mišljenje i dodala da misli da je ovu reakciju izazvao stereotip prema Srbiji i Srbima."Niko nije pričao o njemu kao piscu niti o njegovom delu, već isključivo o tome kakvu je podršku pružao Srbiji. On je čovek na čiju podršku gledam kao podršku za ljude u tim nesrećnim vremenima. On je jedan od retkih koji je smeo u to vreme da kaže nešto lepo o Srbiji i Srbima", rekla je Brnabić.