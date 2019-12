Novosti online | 15. decembar 2019. 23:18 | Komentara: 0

Jedan od predloga u emisiji "Hit tvit" u nedelju uveče je bio slučaj Milana Gurovića. Bivši košarkaš je dobio 10 meseci kućnog pritvora pošto je priznao da je pretukao suprugu Tanju i ćerku Milicu (16).Premijerka je, komentarišući ovaj slučaj, rekla da dok je na vlasti nasilje neće biti tolerisano i dodala da ne postoji izgovor za nasilje nad ženama, kao ni za svaku vrstu nasilja."Žao mi je što je u pitanju naš poznati sportista, ali neće biti zaštićenih", rekla je Brnabić.Jovanović je rekao da je to tragedija jedne porodice i da je strašno to što im se dogodilo."Medijska neodgovornost bi trebala da bude veća. Mislim da ovakve priče ne bi trebale da prodaju portale niti novine", rekao je Jovanović.Šešelj ističe da mu je nešto sumnjivo u ovom slučaju."Nikada nisam udario ženu, niti bih, ali ističe i da je ovaj slučaj ipak drugačiji od mnogih drugih", rekao je Šešelj.Jovanović ističe da je bilo dovoljno samo izneti saopštenje bez detaljisanja.Brnabić ističe da su organi odgovorno reagovali i da je to najvažniji signal za naše društvo.