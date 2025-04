KOMENTAR: Sinodalni oci sa "Iksa" i presuda patrijarhu

OČEKIVANO - kapitalni i bratski susret prvojerarha SPC Porfirija u Moskvi sa ruskim patrijarhom Kirilom i liderom najveće zemlje sveta Vladimirom Putinom najviše je potresao one koji ni sa verom ni sa Crkvom nemaju nikakve veze.

Foto D. Milovanović

Ako preskočimo dežurne u tom kružoku - crtače mržnje prema svemu srpskom: Predraga Koraksića i Dušana Petričića, koji nas svojim žvrljotinama (poglavar Srpske pravoslavne crkve ljubi noge predsedniku Rusije i iskolačenih očiju gazi kolima studente) ne prvi put podsećaju na svoju religiju titoizma, tu su tačno svi koji stoje u redu za pljuvanje: boljesrbijanci, bioetičari, kolumnistkinje lista "Danas", nezahvalni abonenti "Zemlje živih" iz manastira Kovilj, plenumaši, Aljbin Kurti, Ervin Ibrahimović...

Nastavljači visprene teze Vesne Pešić, koja je onomad predložila reformu SPC "jer je suviše konzervativna", nisu ovog puta napali prvog po časti originalnim argumentima: "'bembare' i 'audiji' oko Patrijaršije", "a što nam ne daju fiskalni za sveće", "kad će popovi da plaćaju porez", već su ga u vrhovnog Vučićevog bota proglasili zbog njegovog utiska iznetog u ruskoj prestonici da je u "Srbiji u toku obojena revolucija". I odmah je krenula kanonada kako je Porfirije "izdao studente" (to je trenutno smrtni greh u Srba) kako se stavio na stranu režima, sinod "Nove" ga je proglasio nedostojnim...

Profesor Vojin Rakić, direktor Centra za bioetičke studije, koji je svojevremeno imao spor sa Uneskom oko lažnog predstavljanja, na mreži "Iks" je postavio anketu s ovim pitanjem:

- Da li ste za osnivanje potpuno nove slobodne SPC sa potpuno novim sastavom Svetog sinoda, biranog isključivo iz redova dostojnih vladika, kao i za isključenje iz SPC onih vladika (dakle "monaha") koji su služili Sekti ili postali milioneri - upitao je svoje pratioce, da bi naknadno "podsetio" da je patrijarhov deda sa ustašama organizovao pokolj Srba na području Bugojna i Kupresa.

Foto: SPC

Neformalna grupa studenata iz Niša najpre je izrazila "duboko razočaranje, tugu i gnev povodom susreta Porfirija sa predsednikom Rusije", pa su patrijarhu odbrusili da su oni "deca ove zemlje" i kad ih naziva "revolucionarima iz uvoza" (što nikad nije rekao) i "kada nas ućutkujete" (nikad ih nije ućutkivao) i kad o našim zahtevima ćutite (ni to nije tačno). Ali, ko sme danas da se zamera studentima i ometa ih u potrazi za prelaznim patrijarhom.

U svojoj ambivalenciji je zasijala i kolumnistkinja lista "Danas":

- Patrijarh SPC je jedan izuzetan lik, bog mu je Vučić.

Dakle, od Vučića prave božanstvo, a podržavaju proteste kako bi svima pokazali "da Vučić ovde nije bog". U jučerašnjem broju žale kako "nema više autoriteta poput patrijarha Pavla", a nisu se libili da u ime svog tvrdog sekularizma blagopočivšeg šminkaju i oblače mu suknju.

U anatemama se nadovezao i premijer lažne države Kosovo.

- Sastanak u Moskvi je strateško partnerstvo autoritarnih režima koje dovodi u opasnost ceo region.

Tu je i ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović, kome je zasmetala zahvalnost poglavara SPC Putinu na podršci koju pruža Srbiji u vezi sa Kosovom, Republikom Srpskom i Crnom Gorom.

- Crna Gora je nezavisna, suverena i sekularna država, članica NATO i pouzdani partner evropske i evroatlantske zajednice. Izjave patrijarha SPC, koje se odnose na unutrašnju i vanjsku politiku smatramo neprimerenim i nedopustivim - zabranjuje Ervin pastiru SPC da se brine o svojoj brojnoj pastvi tamo gde je rođen osnivač Srbije?!

Svi pobrojani, s izuzetkom pojedinih od naše dece, obrušili bi se na patrijarha i da mu Irinej bački za onim velikim belim stolom nije došapnuo "cvetnaja". Krče kao pokvareni megafon svakog Božića i sprdaju se badnjacima, pričesnike zovu lizačima kašika, tule za Srebrenicom ne pominjući Kravicu i Bratunac, samo oni u Srbiji vide rusku guberniju, međeda iz Laktaša teraju nazad u Šumsku...

I svi odreda su slagali da je Porfirije pred Putinom poželeo krah protesta u Srbiji, a zapravo je kazao da se nada "da će zemlja prevazići to iskušenje". Sinodalni oci sa društvenih mreža, iz studija Šolakovih televizija, iz ponovo aktiviranih otporaških katakombi moraju da znaju da Crkva ne govori samo kroz Porfirija ili Grigorija. Priča ona vekovima i svakodnevno kroz liturgijski život i kroz svoj vanvremenski koordinatni sistem. Oni koji misle da vlast može do te mere da funkcionalizuje prvojerarha da on postane njen telal, ne znaju ništa o organizmu SPC. Njihov logički i vrednosni aparat ne dobacuje dalje od Nikodima iz filma "Vreme čuda". Samo se još čeka da kažu: Razvaljuj!