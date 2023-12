PSIHIJATRIJSKI SLUČAJ IH BIJE SA DVA PREMA JEDAN: Vučić o izjavi Marinike Tepić da treba da ga pregleda psihijatar

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanje "Novosti" o izjavi Marinike Tepić sa liste Dragana Đilasa "Srbija protiv nasilja" da "treba da ga pregleda neuropsihijatar", kaže:

Foto: Printskrin

- Za ovo što je rekla da treba da me pregleda neuropsihijatar, pa to je uredu. Može da me pregleda ko god hoće. Zamislite da ne mora da me pregleda neuropsihijatar kolika bi razlika na izborima bila. Majko rođena. Oni tako mudri i pametni, vredni, Bog im sve talente dao, a psihijatrijski slučaj ih bije sa dva prema jedan posle jedanaest godina vlasti. Možete da mislite tek kolika bi razlika bila da mi nije potreban neuropsihijatar. - kazao je on.

Podsetimo Tepić je rekla kako "predsednika Vučića treba da pregleda neuropsihijatar".

- Već sam pomenula, meni dolazi lekar… Mislim da i njega treba da pregleda lekar, recimo neuropsihijatar - kaže ona.