"IMAMO JEDNU OTADŽBINU" Vučić o izborima i opoziciji: Jasno vam je da je glas za njih, glas protiv vitalnih interesa države

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić rekao je da politika i život nisu matematika i igra i da je u politici ono što ste spremni da uradite za ljude važnije od svake matematike.

Govoreći o izbornoj kampanji, Vučić kaže:

- Svako se trudio da pokaže svoje lice. Ja sam juče u Kruševcu rekao da sam pomalo umoran od besmislica. Naše je da kažemo šta su obećanja, planovi i programi. Teško je odgovoriti na gotovo dnevne optužbe na račun vaše porodice.

- Politika nije matematika, život nije matematika. Briga o ljudima je mnogo važnija. Ja mislim da su oni napravili grešku i mislili su da je dovoljno prosto sabiranje. Koje god pitanje da postavite - odgovor je "ja mrzim Vučića". Nema tu velike filozofije, ljudi to i te kako dobro razumeju. Izbori nisu igra, država nije igračka. Neki ljudi misle da matematikom mogu da promene sudbinu zemlje. Zato sam se angažovao svom snagom - kazao je Vučić.

On je rekao i da u nedelju, na otvaranje gasnog konektora, dolaze predsednik Azarbejdžana Ilhan Alijev i predsednik Bugarske Rumen Radev, ali da on ne može da učestvuje u otvaranju gasnog konektora.

- Mi smo doneli jedan mnogo glup zakon, izlazeći u susret evropskim vrednostima, da mesec dana pred izbore ne možeš da otvaraš ništa, ne smeš da se hvališ ničim što si uradio. Treba da čekam da interkonektor proradi deset dana kasnije, da imamo gubitke u gasnoj mreži, ili ne znam šta. Sve je to pomalo sumanuto, ali je sve to smišljeno i urađeno samo kako bi se ograničile mogućnosti SNS-a, odnosno liste Srbije ne sme da stane. Angažovao sam se zato što mislim da je strahovito važno da se Srbija razvija. Lako možemo da se vratimo u vreme uništene privrede, nestabilnog dinara, katančenja fabrika... - kaže Vučić.

Istakao je da je obećanje njegove liste da će prosečna plata biti 1.400 evra, da će biti penzije 650 evra prosečne, minimalac preko 650 evra, a da pri tome stopa javnog duga neće preći 60 posto bruto domaćeg proizvoda.

O Stivu Voznijaku

Predsednik je, govoreći o tome da je suosnivač Epla Stiv Voznijak dobio srpski pasoš, istakao da će još neki od najvećih i najvažnijih ljudi sveta zatražiti srpski pasoš zato što "cene politiku Srbije".

- Čovek je najveći kompjuterski genije, kada vam dođe i kaže "Ja sam Srbin koji živi u Americi". Cene politiku Srbije koja je nezavisna, suverena, slobodarska. Za njih je značajno da je Nikola Tesla Srbin. Od oca Srbina i majke Srpkinje i oni žele da imaju i taj pasoš od čoveka za kojeg misle da bez njega ne bi mogli da budu to što jesu danas - naveo je Vučić.

O listi podrške objavljenoj u "Novostima"

Predsednik se posebno osvrnuo na listu podrške SNS-u, koja je danas objavljena u "Novostima".

- Izašla je lista ljudi koji su podržali listu, akademici, profesori, lekari, najistaknutiji sportisti. Posebno se zahvaljujem Nikoli Jokiću i njegovoj braći, ali i svim drugim ljudima. Ljudi koji su nezavisni poput Janka Tipsarevića, koji je ušao u SNS u najgorem trenutku. On je doveo Voznijaka u Srbiju, hteo je da učini to za Srbiji. To su ljudi koji se ne plaše napada u javnosti i koje ne možete da ucenjujete i ljudi koji vole napredak svoje zemlje. Pozivam ljude da vide ovu impresivnu listu. To je 2.080 ljudi, a biće i novih, imamo i estradne ličnosti, biće ih oko 500 - naveo je Vučić.

O sastanku opozicije u američkoj ambasadi

Predsednik je komentarisao snimak na kom glumac Sergej Trifunović govori o tome kako je nekoliko lidera opozicije posetilo američku rezidenciju u Beogradu.

- Vi ste svi stavili naglasak na to kako je Boško Obradović prevrtljivac i kako ide u američku ambasadu. Jeste čuli šta je rekao Trifunović? Najzanimljivija mi je rečenica, šta je Palmer rekao "momci, šta mi možemo da učinimo da vam pomognemo?". Šta mislite zašto to kaže zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara? Ko si ti da im pomažeš i zašto? Postavlja se ključno pitanje, a što si to radio. Šta je to što vam smeta, a šta je to što vam kod njih odgovara? Ja mislim da to ljudi odlično razumeju. Suština je šta su Amerikanci hteli, a ne šta su oni hteli - kazao je Vučić.

"Ja želim nezavisnu i slobodnu Srbiju, a oni žele podaničku"

- Uvredite kako stignete, koga stignete... Mogao bih da odgovorim mnogo brutalnijim uvredama, koje su činjenice, ali neću. Ne zbog Bjelogrlića, već zato što je država mnogo uložila u filmove. Mi smo došli do apsurdne situacije. Nije Miketića BIA slikala, oni su odlučili da se slikaju, dok konzumiraju drogu od poslaničke plate. Kada uzimaju drogu, kriv je Vučić. Noćas mi je jedan od njih poslao poruku u 00.43 sa brutalnim uvredama. Ovi sa tzv. liste Srbija protiv nasilja su najveći nasilnici. Kada date intervju za NIN, kriv je Vučić. Ako vam je to kampanja jedina... Videli ste ovog Obradovića, bezličnog tipa, koji je kandidat za gradonačelnika, napravi spot od onoga što smo mi uradili. Nemaju gde da prođu, a da se ne vide rezultati našeg rada. Pre neki dan u Danasu, kažu da nije još gotova autobuska stanica, nedaleko od velelepnog Beograda na vodi. Otkud sad to? - pita se predsednik.

- Ja sam nešto iz svega ovoga video, obratite pažnju gde sve ovo govore. Onako se raspištolje, otišao sam u Zagreb da govorim. A što to radiš protiv svoje zemlje? Nikada nisi ni pomislio da praviš film o Jasenovcu. Ovi drugi gde su otišli, da razgovaraju u Berlinu sa Violom fon Kramon. Ja sam ponosan što sam za ovo vreme bio lider slobodne i slobodarske Srbije. I ponoviću da neću da budem predsednik ukoliko ovi budu vladali. I u tome se razlikujem od njih. Zato sam im ja najveći problem, zato što nemam strah od njih. Šta će? Da me oteraju u zatvor. Nemam ja milione. Zato sam ja za njih nerešena enigma. Ja želim nezavisnu, suverenu i slobodnu Srbiju, a oni žele podaničku Srbiju, koja će da se izvinjava - naveo je Vučić.

O izjavama Berbokove

O izjavama nemačke ministarke spoljnih poslova Analene Berbok da je "zabrinuta zbog nacionalističkih tendencija u Srbiji", predsednik kaže:

- Nije ona zbog toga zabrinuta. Ja bih mogao da kažem da sam zabrinut zbog svake njene izgovorene reči. Ali nisam baš nešto zainteresovan, zainteresovan sam za ono što kaže naš narod.

O izjavama Marinike Tepić

O izjavama Marinike Tepić da je "diktator i despot koji vidi da gubi vlast", Vučić odgovara:

- Pojma oni nemaju šta pričaju, sve im je psovka, uvreda... Marinika Tepić zajedno sa Đilasom je naredbodavac napada na moju porodicu, brata, decu, roditelje. Danilo je pristojan i vaspitan mladić. Ume da poštuje druge, on je veliki vernik. Moj sin ide više puta nedeljno na liturgije. Ali nekome mora da bude kriv.

O optužbama u vezi kol centara Srpske napredne stranke kaže:

- Ona bi sve to trebalo dobro da zna. Njen muž je od te iste stranke koju napada dobijao visoke državne funkcije, a stranku je napustio čim je ostao bez tih funkcija. Postoji mnogo kol centara, zato što je posao da se u izbornoj kampanji razgovara sa ljudima, čak i van kampanje. Ukoliko postoji poreski prekršaj, podnesite poresku prijavu i nema nikakve sumnje da će nadležni državni organi ustanoviti da li postoji prekršaj.

O izjavama Ponoša

Vučić je prokomentarisao optužbe Zdravka Ponoša da su ljudi koji su danas na čelu Srbije isti oni koji su doveli do bombardovanja Srbije.

- Šta da očekujete od čoveka koji je uništio svoju vojsku, predao je NATO. Vi abolirate one koji su ubijali našu decu. Krivi su neki odavde, zbog čega, zato što su odbili plan u Rambujeu? To je strašno licemerje, tako bedan pristup. Pošto ne smeju da pisnu onima koji su stvarno krivi, jer su kukavice, okriviću one koji nisu ni krivi ni dužni. Pozivam ljude da razmišljaju o svojoj državi, otadžbini, imaju jednu državu. Jasno vam je da je glas za njih, glas protiv vitalnih interesa države.

O SPS-u

- Što se mene tiče, moj poziv je da ljudi glasaju za listu Srbija ne sme da stane. Mi smo imali dobru saradnju i ja neću u ovoj kampanji da kažem nijednu tešku reč. Ja sam i noćas na te psovke koje su mi uputili odgovorio "hvala mnogo". Sa nekim sarađujete tolike godine, ne pada mi na pamet da govorim loše. Pročitajte Ružićev intervju, intervju Tončeva, pažljivo pročitajte, sve ćete da razumete. Ja ništa neću da kažem. Sve najbolje želim njima i svima na političkoj sceni Srbije. Nije svejedno za koga se glasa, ja podržavam jednu listu. Nikakav problem neću da imam ukoliko neko drugi pobedi tog dana. Srbija je demokratska zemlja - zaključuje predsednik Vučić.

