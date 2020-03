S. B. M. | 18. mart 2020. 15:26 | Komentara: 0

Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd" počeće da povlači autobuse u garažu već od 18,30 sati. To znači da će to ujedno biti i poslednji polasci, kako bi i vozači do početka predviđenog vremena stigli svojim kućama