KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog četvrtka

30. 10. 2025. u 10:00

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

TURSKA KUP 

11.00 Esenler Erokspor - Agri 1970 UG 0-2 (sa 3,60 na 2,50)

11.30 1926 Bulandžakspor - 76 Igdir Beledijespor UG 0-2 (sa 3,10  na 2,20)

12.45 Zonguldak - Bodrum UG 0-2 (sa 3,40 na 2,20)

SAUDIJSKA ARABIJA PRO LIGA

16.15 Damak - Fateh 2 (sa 2,35 na 2,25)

FINSKA 1

17.00 Kups - Gnistan UG 3+ (sa 1,45 na 1,36)

SERIJA A

18.30 Kaljari - Sasuolo UG 0-2 (sa 1,80 na 1,70)

