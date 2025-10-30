KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog četvrtka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
TURSKA KUP
11.00 Esenler Erokspor - Agri 1970 UG 0-2 (sa 3,60 na 2,50)
11.30 1926 Bulandžakspor - 76 Igdir Beledijespor UG 0-2 (sa 3,10 na 2,20)
12.45 Zonguldak - Bodrum UG 0-2 (sa 3,40 na 2,20)
SAUDIJSKA ARABIJA PRO LIGA
16.15 Damak - Fateh 2 (sa 2,35 na 2,25)
FINSKA 1
17.00 Kups - Gnistan UG 3+ (sa 1,45 na 1,36)
SERIJA A
18.30 Kaljari - Sasuolo UG 0-2 (sa 1,80 na 1,70)
