KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
BUGARSKA PRVA LIGA
16.30 CSKA 1948 Sofija - Ludogorec 2 (sa 2,20 na 2,00)
HRVATSKA 1
16.30 Rijeka - Osijek UG 3+ (sa 2,05 na 1,95)
FINSKA VEIKAUSLIGA
17.00 SJK - Kups GG (sa 1,52 na 1,44)
TURSKA SUPERLIGA
18.00 Gazijantep - Fenerbahče UG 3+ (sa 1,75 na 1,66)
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
27. 10. 2025. u 07:00
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
27. 10. 2025. u 07:00
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
27. 10. 2025. u 08:07
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
27. 10. 2025. u 08:25
EVROPA U NEVERICI: Rusija domaćin Evropskog prvenstva u fudbalu?!
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
26. 10. 2025. u 13:08
JOKIĆ IZAZVAO HAOS NA TERENU: Udario rivala, nastala velika frka (VIDEO)
NIKOLA Jokić predvodio je Denver Nagetse do pobede nad Finiksom 133:111, a u jednom momentu napravio je Srbin haos na terenu.
26. 10. 2025. u 08:40
JOKIĆ SE IGRA SA AMERIMA: Novo nestvarno veče srpskog centra (VIDEO)
DENVER Nagets ubedljivo je savladao Finik Sanse, a ponovo je Nikola Jokić bio centralna figura.
26. 10. 2025. u 08:04
Komentari (0)