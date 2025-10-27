TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka

Тип редакција

27. 10. 2025. u 09:00

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог понедељка

Profimedia

BUGARSKA PRVA LIGA

16.30 CSKA 1948 Sofija - Ludogorec 2 (sa 2,20 na 2,00)

HRVATSKA 1

16.30 Rijeka - Osijek UG 3+ (sa 2,05 na 1,95)

FINSKA VEIKAUSLIGA

17.00 SJK - Kups GG (sa 1,52 na 1,44)

TURSKA SUPERLIGA

18.00 Gazijantep - Fenerbahče UG 3+ (sa 1,75 na 1,66)

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NI TRAGA OD SIRA: Svaka PETA pekara prodaje LAŽNI burek

NI TRAGA OD SIRA: Svaka PETA pekara prodaje LAŽNI burek