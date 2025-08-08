SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija mečeva koji su na programu ovog vikenda
TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati.
BELGIJA 1
GENT - ST. ŽILOAZ X2
Gent nije slavio protiv Sent Žiloaza na 12 uzastopnih okršaja.
ČEŠKA 1
SLAVIJA - TEPLICE 1
Slavija je „tukla“ Teplice na proteklih devet dvoboja pred svojim navijačima.
HOLANDIJA 1
UTREHT - HERAKLES 1
Utreht je trijumfovao protiv Heraklesa na minulih šest mečeva na svom terenu.
NORVEŠKA 1
SANDEFJORD - VIKING 3+
Na deset vezanih “sudara” Sandefjorda i Vikinga mreže su se tresle najmanje triput.
RUSIJA 1
AHMAT - ZENIT 2&3+
Zenit je slavio protiv Ahmata na sedam uzastopnih dvoboja, s tim da je na svakom meču bilo bar tri gola.
VELS 1
BALA - FLINT 1X
Bala nije poražena od Flinta na prethodnih 13 međusobnih mečeva.
