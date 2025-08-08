TIP

SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija mečeva koji su na programu ovog vikenda

Ivan Dobrilović

08. 08. 2025. u 11:45

TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati.

СУПЕР ТРАДИЦИЈЕ: Ево шта каже историја мечева који су на програму овог викенда

Profimedia

BELGIJA 1

GENT - ST. ŽILOAZ    X2

Gent nije slavio protiv Sent Žiloaza na 12 uzastopnih okršaja.

ČEŠKA 1

SLAVIJA - TEPLICE    1

Slavija je „tukla“ Teplice na proteklih devet dvoboja pred svojim navijačima.

HOLANDIJA 1

UTREHT - HERAKLES    1

Utreht je trijumfovao protiv Heraklesa na minulih šest mečeva na svom terenu.

NORVEŠKA 1

SANDEFJORD - VIKING  3+

Na deset vezanih “sudara” Sandefjorda i Vikinga mreže su se tresle najmanje triput.

RUSIJA 1

AHMAT - ZENIT   2&3+

Zenit je slavio protiv Ahmata na sedam uzastopnih dvoboja, s tim da je na svakom meču bilo bar tri gola.

VELS 1

BALA - FLINT    1X

Bala nije poražena od Flinta na prethodnih 13 međusobnih mečeva.

