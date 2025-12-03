TIP ostali sportovi

VRAĆAJU SE NA POBEDNIČKI KOLOSEK: Kavalirsi ponovo hvataju ritam

Marko Milosavljević

03. 12. 2025. u 14:11

KOŠARKAŠI Klivlenda će u noći između srede i četvrtka ugostiti Portland

Foto: AP Photo/Ron Schwane

Kavalirsi igraju loše u poslednje vreme, ali pre dve večeri su uspeli da prekinu niz od tri uzastopna poraza.

Slavili su na gostujućem terenu, nakon 48 minuta igre savladali su Indijanu rezultatom 119:135.

Donovan Mičel je sa 43 poena bio najefikasniji u svom timu, dok ga je pratio Džejlon Tajson sa 27.

Klivlend ima lak zadatak i verujemo da će stići do rutinske pobede.

NAŠ TIP: Klivlend - Portland H1 -9,5 (kvota 1,85)

