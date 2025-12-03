VRAĆAJU SE NA POBEDNIČKI KOLOSEK: Kavalirsi ponovo hvataju ritam
KOŠARKAŠI Klivlenda će u noći između srede i četvrtka ugostiti Portland
Kavalirsi igraju loše u poslednje vreme, ali pre dve večeri su uspeli da prekinu niz od tri uzastopna poraza.
Slavili su na gostujućem terenu, nakon 48 minuta igre savladali su Indijanu rezultatom 119:135.
Donovan Mičel je sa 43 poena bio najefikasniji u svom timu, dok ga je pratio Džejlon Tajson sa 27.
Klivlend ima lak zadatak i verujemo da će stići do rutinske pobede.
NAŠ TIP: Klivlend - Portland H1 -9,5 (kvota 1,85)
