SPARSI SU SLAVILI U PRETHODNOM DUELU: Memfis gostuje San Antoniju

SAN Antonio će u noći između utorka i srede ugostiti Memfis.

Tanjug/AP

Ovi rivali su se sastali pre nešto više od mesec dana u Teksasu i Sparsi su slavili rezultatom 111:101.

Diaron Foks je tada bio najefikasnji sa 26 pogodaka, pratio ga je Barns sa 23, dok je Džonson 18.

San Antono je u poslednjem kolu poražen od Minesote na gostujućem terenu rezultatom 125:112.

Verujemo da će domaćin danas ostvariti trijumf.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,50)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA