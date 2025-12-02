SPARSI SU SLAVILI U PRETHODNOM DUELU: Memfis gostuje San Antoniju
SAN Antonio će u noći između utorka i srede ugostiti Memfis.
Ovi rivali su se sastali pre nešto više od mesec dana u Teksasu i Sparsi su slavili rezultatom 111:101.
Diaron Foks je tada bio najefikasnji sa 26 pogodaka, pratio ga je Barns sa 23, dok je Džonson 18.
San Antono je u poslednjem kolu poražen od Minesote na gostujućem terenu rezultatom 125:112.
Verujemo da će domaćin danas ostvariti trijumf.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,50)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
NjUOJRČANI STIŽU U BOSTON: Seltiksi na teškom zadatku
02. 12. 2025. u 10:39
PROBLEMIMA NEMA KRAJA: Totenhem se "raspada" pred gostovanje na Sent Džejmsis parku
02. 12. 2025. u 13:00
"GDE JE SAD ONA MALA?!" Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)
Srbija i Španija pružile su istinski rukometni spektakl na rukometnom prvenstvu sveta za žene, a naše devojke su i te kako umele da proslave veliki podvig.
02. 12. 2025. u 19:33
ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... stvari se menjaju. I to više ne polako.
02. 12. 2025. u 14:58
VANREDNO OBRAĆANjE KK PARTIZAN! Došlo je do imenovanja...
Najnovije vesti iz KK Partizan željno su čekali svi "grobari".
02. 12. 2025. u 17:57
Komentari (0)