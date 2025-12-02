TIP ostali sportovi

SPARSI SU SLAVILI U PRETHODNOM DUELU: Memfis gostuje San Antoniju

Marko Milosavljević

02. 12. 2025. u 10:52

SAN Antonio će u noći između utorka i srede ugostiti Memfis.

СПАРСИ СУ СЛАВИЛИ У ПРЕТХОДНОМ ДУЕЛУ: Мемфис гостује Сан Антонију

Tanjug/AP

Ovi rivali su se sastali pre nešto više od mesec dana u Teksasu i Sparsi su slavili rezultatom 111:101.

Diaron Foks je tada bio najefikasnji sa 26 pogodaka, pratio ga je Barns sa 23, dok je Džonson 18.

San Antono je u poslednjem kolu poražen od Minesote na gostujućem terenu rezultatom 125:112.

Verujemo da će domaćin danas ostvariti trijumf.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,50)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose

DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose