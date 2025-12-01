TIP ostali sportovi

"MAGIČNI" IGRAJU U DOBROM RITMU: Bulsi su vezali tri poraza

Marko Milosavljević

01. 12. 2025. u 09:10

ORLANDO I Čikago će se sastati u noćii između ponedeljka i utorka.

МАГИЧНИ ИГРАЈУ У ДОБРОМ РИТМУ: Булси су везали три пораза

Foto: Profimedia

"Magični" su uhvatili dobar ritma, u prethodnih šest kola upisali su pet pobede i samo jedan poraz.

Nakon poraza od Bostona, vezali su dva trijumfa, najpre su savladali Filadelfiju, a zatim i Detroit.

Dezmond Bejn je protiv Pistonsa odigrao briljantno, ubacio je 37 poena uz 8 skokova i 2 asistencije.

Čikago je vezao tri poraza, ali verujemo da će večeras i četvrti.

NAŠ TIP: Orlando - Čikago H1 -5,5 (kvota 1,60)

