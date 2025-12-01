"MAGIČNI" IGRAJU U DOBROM RITMU: Bulsi su vezali tri poraza
ORLANDO I Čikago će se sastati u noćii između ponedeljka i utorka.
"Magični" su uhvatili dobar ritma, u prethodnih šest kola upisali su pet pobede i samo jedan poraz.
Nakon poraza od Bostona, vezali su dva trijumfa, najpre su savladali Filadelfiju, a zatim i Detroit.
Dezmond Bejn je protiv Pistonsa odigrao briljantno, ubacio je 37 poena uz 8 skokova i 2 asistencije.
Čikago je vezao tri poraza, ali verujemo da će večeras i četvrti.
NAŠ TIP: Orlando - Čikago H1 -5,5 (kvota 1,60)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
SRBIN JE POMERIO SVE GRANICE: Nikola Jokić igra bez promašaja!
01. 12. 2025. u 08:50
TIM IZ KALIFORNIJE MELjE: Lejkersi jure osmu uzastopnu pobedu
01. 12. 2025. u 08:30
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
01. 12. 2025. u 08:00
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
01. 12. 2025. u 07:40
RUSIJA JE ODUŠEVLjENA! Cela država molila zvezdu tenisa da ne ide u Rusiju - ovo je dobila kao odgovor
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove, "specijalna vojna operacija", Rusija je često izbegavavana od strane Zapada u mnogim aspektima života, ali jedna zvezda tenisa na to ne pristaje.
01. 12. 2025. u 19:38
FK CRVENA ZVEZDA SLAVI! Najbolji mladi vezni fudbaler sveta - na Marakani!
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda obradovale su sve "delije".
01. 12. 2025. u 17:03
"DOVEDITE MI SRBINA!" Žoze Murinjo ima jedan zahtev
IZGLEDA da Žoze Murinjo ne može bez srpskih fudbalera. Portugalac bi od naredne sezone morao da sarađuje sa reprezentativcem naše zemlje.
01. 12. 2025. u 18:00
Komentari (0)