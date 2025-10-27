VEZAO JE PET PORAZA: Rubljov mora što pre da prekine niz

ANDREJ Rubljov i Džejkob Firnli će odmeriti snage u prvom kolu Pariza.

FOTO: Tanjug/AP

Moskovljanin igra loš tenis u poslednje vreme, vezao je pet poraza i kriza je evidentna.

Poslednji put gledali smo ga na turniru u Beču kada je meč prvog kola izgubio od Kamerona Norija.

Ipak, jedna pobeda bi mogla da mu vrati samopouzdanje, a danas će imati solidnog protivnika.

Britanac je neko ko voli da igra na brzoj podlozi, čvrst je sa osnovne linije i Rubljov će morati odigra na viskom nivou ukoliko želi trijumf.

NAŠ TIP: Frirnli - Rubljov 2 (kvota 1,62)

