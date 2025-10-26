TIP ostali sportovi

BUNDESLIGA: "Lisice" i Hamburg igraju na gol više, Magdeburg teško lomi protivnika...

Marko Milosavljević

26. 10. 2025. u 11:10

DANAS se igra deseto kolo nemačkog rukometnog prvenstva, a mi vam predlažemo sledeće parove.

БУНДЕСЛИГА: Лисице и Хамбург играју на гол више, Магдебург тешко ломи противника...

Foto: Profimedia

Bundesliga

16.30 Hanover - Magdeburg H1 4,5 (1,83)

18.00 Fukse Berlin - Hamburg +65,5 (2,05)

18.00 Flenzburg - Erlangen +62,5 (1,87)

Kvota: 7,02

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRANSFER BOMBA CRNO-BELIH! KK Partizan doveo ogromno pojačanje!

TRANSFER BOMBA CRNO-BELIH! KK Partizan doveo ogromno pojačanje!