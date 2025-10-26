BUNDESLIGA: "Lisice" i Hamburg igraju na gol više, Magdeburg teško lomi protivnika...
DANAS se igra deseto kolo nemačkog rukometnog prvenstva, a mi vam predlažemo sledeće parove.
Bundesliga
16.30 Hanover - Magdeburg H1 4,5 (1,83)
18.00 Fukse Berlin - Hamburg +65,5 (2,05)
18.00 Flenzburg - Erlangen +62,5 (1,87)
Kvota: 7,02
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
ABA LIGA: Predlozi za granice poena košarkaša
26. 10. 2025. u 09:50
ITALIJAN PONOVO MELjE: Siner i Zverev igraju finale turnira u Beču
26. 10. 2025. u 08:51
EVROPA U NEVERICI: Rusija domaćin Evropskog prvenstva u fudbalu?!
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
26. 10. 2025. u 13:08
JOKIĆ IZAZVAO HAOS NA TERENU: Udario rivala, nastala velika frka (VIDEO)
NIKOLA Jokić predvodio je Denver Nagetse do pobede nad Finiksom 133:111, a u jednom momentu napravio je Srbin haos na terenu.
26. 10. 2025. u 08:40
JOKIĆ SE IGRA SA AMERIMA: Novo nestvarno veče srpskog centra (VIDEO)
DENVER Nagets ubedljivo je savladao Finik Sanse, a ponovo je Nikola Jokić bio centralna figura.
26. 10. 2025. u 08:04
Komentari (0)