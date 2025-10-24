BITKA ZA POLUFINALE: Mute i Muzeti igraju sjajan tenis

LORENCO Muzeti i Korentan Mute će odmeriti snage u četvrtfinalu Beča.

FOTO: Tanjug/AP

Italijan je ponovo počeo da igra sjajan tenis, učinkovit je na terenu i igra sa dosta samopouzdanja.

Brze podloge su mu na početku karijere predstavljale problem, ali to više nije slučaj, već se snalazi dobro u svim uslovima.

U dosadašenjem delu turnira nije izgubio set, a eliminisao je Hamada Međedovića i Tomasa Ečeverija.

Mute je takođe prikazao briljantan tenis, savladao je Damira Džumhura, a zatim i Danila Medvedeva.

Verujemo da će granica gemova u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,92)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA