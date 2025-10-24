BITKA ZA POLUFINALE: Mute i Muzeti igraju sjajan tenis
LORENCO Muzeti i Korentan Mute će odmeriti snage u četvrtfinalu Beča.
Italijan je ponovo počeo da igra sjajan tenis, učinkovit je na terenu i igra sa dosta samopouzdanja.
Brze podloge su mu na početku karijere predstavljale problem, ali to više nije slučaj, već se snalazi dobro u svim uslovima.
U dosadašenjem delu turnira nije izgubio set, a eliminisao je Hamada Međedovića i Tomasa Ečeverija.
Mute je takođe prikazao briljantan tenis, savladao je Damira Džumhura, a zatim i Danila Medvedeva.
Verujemo da će granica gemova u ovom duelu biti prebačena.
NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,92)
