BRAZILAC JE ODMORAN: Kanađanin hvata zalet

FONSEKA i Šapovalov će se sastati u četvrtfinalu Beča.

Foto: Profimedia

Brazilski teniser je proveo mali broj minuta na terenu, u prvom kolu je za sat i po vremena savladao Mpešija Perikarda.

U drugoj rundi je za protivnika dobio Jakuba Menšika, međuitm, Čeh je zbog povrede morao da preda bez borbe.

Sa druge strane, Kanađanin se mučio protiv Markosa Đirona, a zatim je nakon dva seta savladao Valentina Rojera.

Verujemo da će Šapovalov slaviti.

NAŠ TIP: Fonseka - Šapovalov 2 (kvota 2,00)

