TIP ostali sportovi

BRAZILAC JE ODMORAN: Kanađanin hvata zalet

Marko Milosavljević

24. 10. 2025. u 12:04

FONSEKA i Šapovalov će se sastati u četvrtfinalu Beča.

БРАЗИЛАЦ ЈЕ ОДМОРАН: Канађанин хвата залет

Foto: Profimedia

Brazilski teniser je proveo mali broj minuta na terenu, u prvom kolu je za sat i po vremena savladao Mpešija Perikarda.

U drugoj rundi je za protivnika dobio Jakuba Menšika, međuitm, Čeh je zbog povrede morao da preda bez borbe.

Sa druge strane, Kanađanin se mučio protiv Markosa Đirona, a zatim je nakon dva seta savladao Valentina Rojera.

Verujemo da će Šapovalov slaviti.

NAŠ TIP: Fonseka - Šapovalov 2 (kvota 2,00)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal