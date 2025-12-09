PONOVO DOMINIRA: Branson je i ove godine vođa Niksa
NOVO dominantno izdanje bivšeg studenta Vilanove očekujemo na četvrtfinalnom meču NBA kupa između Toronto reptorsa i Njujork niksa koji se sastaju u "Škoušabenk areni" (1.30).
Od kada je došao u Nikse pre nekoliko godina Branson je glavni igrač ekipe, a ova sezona nije ništa drugačija.
Njujorčani imaju dobar tim koji su sagradili oko njega, glavni su favoriti za osvajanje Istočne konferencije i najveći razlog za to su sjajne igre iskusnog plejmejkera.
Branson u proseku postiže tačno 28 poena po meču, a deli i 6.4 asistencije u proseku što ne treba zanemariti.
Posebno je dobro izgledao na poslednjih par mečeva ubacišvi 33, odnosno 30 poena u pobedama nad Jutom i Orlandom, tako da u odličnom ritmu dočekuje ovaj četvrtfinalni duel.
Očekujemo da Branson večeras ponovo dominira i prebaci zadatu granicu, a vredi napomenuti i to da je Karl Entoni Tauns pod velikim znakom pitanja i postoji ozbiljna mogućnost da propusti večerašnji susret.
NAŠ TIP: Džejlen Branson +27,5 (kvota 1,85)
