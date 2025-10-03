PODIGAO JE NIVO IGRE NA BETONU: Rud je odigrao dobro u Tokiju
KASPER Rud i Zizu Bergs će odmeriti snage u drugom kolu Šangaja.
Norvežanin je počeo da igra dobro na betonu, dosta je agresivan, često ulazi u teren i to mu donosi rezultate.
U Tokiju je postigao dobar rezultat, međutim, u polufinalu nije uspeo da savlada Karlosa Alkaraza.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Karlitos je slavio nakon tri seta, mel je trajao dva sata i 10 minuta, a Kasper je čak i vodio sa 1:0.
Sa druge strane, Belgijanac je srušio Sebastijana Kordu i tako sebi podigao samopouzdanje.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Verujemo da će granica gemova biti prebačena.
NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,90)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
ITALIJAN JE SLAVIO NAKON PREOKRETA: Fracnuz ima eksplozivnije udarce
03. 10. 2025. u 08:20
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
03. 10. 2025. u 07:30
JUČE JE TIKET PROŠAO: Evo predloga iz ostalih sportova za petak
03. 10. 2025. u 08:10
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio Marina Čilića
Novak Đoković je uspeo da prebrodi prvu prepreku na ATP turniru u Šangaju.
03. 10. 2025. u 14:35
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)