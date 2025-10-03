PODIGAO JE NIVO IGRE NA BETONU: Rud je odigrao dobro u Tokiju

KASPER Rud i Zizu Bergs će odmeriti snage u drugom kolu Šangaja.

FOTO: Tanjug/AP

Norvežanin je počeo da igra dobro na betonu, dosta je agresivan, često ulazi u teren i to mu donosi rezultate.

U Tokiju je postigao dobar rezultat, međutim, u polufinalu nije uspeo da savlada Karlosa Alkaraza.

Karlitos je slavio nakon tri seta, mel je trajao dva sata i 10 minuta, a Kasper je čak i vodio sa 1:0.

Sa druge strane, Belgijanac je srušio Sebastijana Kordu i tako sebi podigao samopouzdanje.

Verujemo da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA