BITKA ZA DRUGO KOLO KVALIFIKACIJA: Australijanac je u dobroj formi

VUKIĆ i Hisler će se sastati u prvom kolu kvalifikacija za Šangaj.

FOTO: Tanjug/AP

Australijanac je u dobro formi, samo jedan poraz je doživeo u prethodnih pet mečeva.

Bilo je to juče u Tokiju kada je u četvrtfinalu poražen od Kaspera Ruda maksimalnim rezultatom.

Švajcarac je igrao na čelindžeru u Orleanu gde je poražen u okviru prvog kola od Erbera.

Verujemo da će Vukić slaviti.

NAŠ TIP: Vukić - Hisler 1 (kvota 1,47)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA