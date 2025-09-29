BITKA ZA DRUGO KOLO KVALIFIKACIJA: Australijanac je u dobroj formi
VUKIĆ i Hisler će se sastati u prvom kolu kvalifikacija za Šangaj.
Australijanac je u dobro formi, samo jedan poraz je doživeo u prethodnih pet mečeva.
Bilo je to juče u Tokiju kada je u četvrtfinalu poražen od Kaspera Ruda maksimalnim rezultatom.
Švajcarac je igrao na čelindžeru u Orleanu gde je poražen u okviru prvog kola od Erbera.
Verujemo da će Vukić slaviti.
NAŠ TIP: Vukić - Hisler 1 (kvota 1,47)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
