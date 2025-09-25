PRIJALA MU JE PAUZA: Siner želi da povrati prvo mesto
JANIK Siner i Marin Čilić će odigrati meč prvog kola Pekinga.
Italijan je izgubio još jedno finale grend slema od Karlosa Alkaraza i bila mu je potrebna pauza.
Karlitos je u finalu jednostavno bio bolji igrač, bio je u neverovatnoj formi i zasluženo je stigao do trofeja.
Ipak, Siner nije igrač koji će tek tako posustati, trenutni cilj mu je da što pre povrati prvo mesto.
Čilić je igrač koji igra izuzetno ofanzivno i verujemo da će osvojiti nekoliko gemova.
NAŠ TIP: +16,5 (kvota 1,42)
