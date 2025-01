JUČE JE TIKET PROŠAO: Evo predloga iz ostalih sportova za utorak

UJEDINjENI Arapski Emirati se u Srbiji smatraju istinskim prijateljem, bratskom zemljom. Divimo se i ja se lično divim njegovom visočanstvu šeiku Muhamedu Bin Zajedu Al Nahjanu. On je danas jedan od najistaknutiji i najvažnijih svetski lider. Verujem da će on uspeti da doprinese miru u svetu sa novom Trampovom administracijom. On je sposoban da govori i sa Putinom i sa Zelenskim, da priča sa svima i razume svačiju poziciju. Imati tako dobrog prijatelja je veoma važno za nas