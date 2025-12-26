TIP ostali sportovi

NBA TIKET: Tipovi iz najjače košarkaške lige sveta

В.М.

26. 12. 2025. u 12:30

ZA danas vam je naša redakcija spremila nekoliko predloga iz NBA lige.

FOTO: Tanjug/AP

NBA

1.00 Indijana pejsers - Boston seltiks hendikep poena 1 (10,5) (1,65)

2.00 Nju Orleans pelikans - Finiks sans 2 (1,58)
4.00 Portland trejlblejzers - LA klipers 2 (1,70)

Ukupna kvota: 4,43

