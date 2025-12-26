"ZMAJEVI" SE JOŠ UVEK PRILAGOĐAVAJU ŽIVOTU U ČEMPIONŠIPU: Povratnik Vajlder naoštrio otupele "oštrice"
BIĆE zanimljivo u Velsu kada Reksam, totalno van forme, ugosti probuđeni Šefild junajted.
Verovatno niko nije ni očekivao da će posle tri uzastopne promocije Reksam prošetati i najjačom drugom ligom na svetu i izboriti ekspresan plasman u Premijer ligu.
Zato 15. mesto za "boksing dej" nije sramota , ali morali bi ipak malo da se trgnu iz kolotečine, da ne kažemo letargije, iako kod kuće imaju lepu seriju od pet utakmica bez poraza u svim takmičenjima, a osam u Čempionšipu.
Dakle, "zmajevi" se dobro snalaze, ali stvari idu nabolje i za "oštrice" i bodovi bi mogli da odu u Južni Jorkšir nakon ove utakmice.
Nakon što su izgubili od Sanderlenda u finalu plej-ofa Čempionšipa prošle sezone, poslednja stvar koju su navijači Junajteda očekivali bila je borba za opstanak, što je upravo ono što se linilo neizbežnim nakon 11 poraza u njihovih prvih 14 utakmica.
Kris Vajlder se vratio kao trener i iako nije uspeo da preporodi tim preko noći, Blejdsi su se sabrali konačno.
Pobeda od 3:0 na Hilsborou u gradskom derbiju dala im je pravi podsticaj, a zatim su pobedili Lester, pa Portsmut, Stouk a onda i Birmingem na Bramal Lejnu.
NAŠ TIP: 2 (2,20)
