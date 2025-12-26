S NJIMA STE UVEK SIGURNI: Preston je u seriji pobeda, ali kvote nikada ne greše kad je Stouk u pitanju

OVE sezone je bilo profitabilno kladiti se na Stouk kada je bio favorit na kladionici, što u ligi kakva je Čempionšip baš i nije uobičajena pojava. Zašto se vredi kladiti na "grnčare" i danas protiv Prestona pročitajte u nastavku teksta.

Foto: Profimedia

Ekipa Marka Robinsa je pobedila u osam od svojih 12 utakmica kada je bila favorit na kladionici, što je rezultiralo profitom od 5,24 jedinice ili u prevodu - ako ste na njih uplaćivali po hiljadu dinara svaki put kada ih kladionice favorizuju, sada ste bogatiji za 5 240 dinara.

Preston je tri mesta iznad Stouka na tabeli i ima tri boda više. Stvari su se promenile u korist "belih" poslednjih nekolik onedelja jer je pre samo pet kola situacija bila obrnuta - Stouk je imao tri boda više i bio tri mesta iznad.

Uprkos nešto lošijoj seriji rezultata u poslednje vreme, Stouk je ostao tim sa najčvrćom odbranom u ligi, sa samo 21 primljenim golom u 22 utakmice. Primili su osam golova u deset domaćih utakmica, dok s druge strane Preston nije uspeo da sačuva mrežu u 13 od poslednjih 15 gostujućih utakmica.

Stouk je bio uspešan kod kuće protiv timova iz gornje polovine lige ove sezone, postižući prosečno 2,25 golova po utakmici u četiri takve utakmice u Čempionšipu.

Preston je izgubio samo jednu od poslednjih deset utakmica, ali je Stouk dobio četiri od poslednjih šest domaćih utakmica.

Iako je Preston šest utakmica bez poraza u ligi očekujemo da se ta serija završi danas, a ako želite da malo pojačate kvotu igrajte iks u hendikepu, jer Preston je svih pet utakmica ove sezone izgubio sa golom razlike.

NAŠ TIP: 1 (kvota 2,10)