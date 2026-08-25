Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo je današnji predlog redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"

Немања Пејчић

25. 08. 2026. u 12:14

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SPREMILI smo vam veoma interesantan singl.

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ: Ово је данашњи предлог редакције Типа за популарну игру прелаза

Ricardo Larreina / AFP / Profimedia

Vredi pokušati

21.15 Afturelding - Grota 2-1 

Kvota: 16.7

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