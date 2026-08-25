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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

Немања Пејчић

25. 08. 2026. u 11:26

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ZA danas smo vam spremili predloge iz tenisa i fudbala.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

FOTO: Stanley Gontha, Pro Shots / Alamy / Profimedia

Utorak

17.00 S. Ofner - K. Nišikori tačan broj setova 3 (2.15)

21.00 Bode Glimt - NEC |1-3&||1-3 (1.80)

Kvota: 3.87

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