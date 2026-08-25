Ekonomija

ODLIČNE VESTI ZA PENZIONERE: Novo povećanje primanja do kraja ove godine, iduće sledi još veće

В.Н.

25. 08. 2026. u 13:27

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom posete Krupevcu i obraćanju meštanima podsetio da ove godine sledi još jedno povećanje penzija.

ОДЛИЧНЕ ВЕСТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ: Ново повећање примања до краја ове године, идуће следи још веће

FOTO: Depositphotos/miroslav110

Ne samo jednokratna isplata koja je značajna, već u narednom periodu sledi još jedno znalajno povećanje penzija, kome će penzioneri da svedoče.

- I to će biti ove godine, ne sledeće, a sledeće verujem da će biti još veće uz veću stopu rasta. Penzije će da prate plate i hoću da se zahvalim našim najstarijim sugrađanima za sve ono što su radili, pomagali i gradili ovu zemlju. Hvala i vama dragi Kruševljani, čarpani na tome što ste uvek bili uz Srbiji i suprotstavili se onima koji su želeli Srbiju da sruše - naveo je predsednik.

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