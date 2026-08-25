ODLIČNE VESTI ZA PENZIONERE: Novo povećanje primanja do kraja ove godine, iduće sledi još veće
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom posete Krupevcu i obraćanju meštanima podsetio da ove godine sledi još jedno povećanje penzija.
Ne samo jednokratna isplata koja je značajna, već u narednom periodu sledi još jedno znalajno povećanje penzija, kome će penzioneri da svedoče.
- I to će biti ove godine, ne sledeće, a sledeće verujem da će biti još veće uz veću stopu rasta. Penzije će da prate plate i hoću da se zahvalim našim najstarijim sugrađanima za sve ono što su radili, pomagali i gradili ovu zemlju. Hvala i vama dragi Kruševljani, čarpani na tome što ste uvek bili uz Srbiji i suprotstavili se onima koji su želeli Srbiju da sruše - naveo je predsednik.
Preporučujemo
DODATNI NOVAC I VEĆE PENZIJE: Stiže dvostruka državna pomoć za penzionere u Srbiji
15. 08. 2026. u 13:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Umrla novoizabrana dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu: Iznenadan odlazak dr Milice Bajčetić (58)
VREME i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.
24. 08. 2026. u 16:07 >> 19:01
Komentari (0)