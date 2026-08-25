TRAMP IMA NOVU IDEJU: "Ozbiljno to razmatramo..."

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države ozbiljno razmatraju mogućnost da jezero Ontario preimenuju u jezero "Amerika", usred rastućih tenzija između Vašingtona i Kanade.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon)

- Sjedinjene Države ozbiljno razmatraju promenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, budući da više ne očekujemo da ćemo mnogo poslovati sa Ontarijom - napisao je Tramp na društvenoj mreži Trut Socijal.

Trgovinski sukob između SAD i Kanade prerastao je u otvorenu razmenu uvreda i pretnji između američkog predsednika Donalda Trampa i premijera kanadske provincije Ontario Daga Forda. Bela kuća je 22. avgusta uvela carine od 50 odsto na pojedine proizvode iz Kanade, nakon što su propali trgovinski pregovori dve zemlje.

Kanadski premijer Mark Karni nekoliko sati kasnije najavio je uvođenje kontramera i uzvratnih carina na američku robu, uz snažnu podršku Forda.

Ontario se nalazi na prvoj liniji udara američkih carina, budući da je ta provincija centar kanadske automobilske i čelične industrije. Ford je 22. avgusta uporedio Trampa sa školskim nasilnikom koji bi "uzeo novac za užinu i kapu", ocenivši da Kanada treba da bude spremna da kao sredstvo pritiska iskoristi električnu energiju i kritične minerale koji su potrebni SAD.

Tramp je u ponedeljak zapretio da će udvostručiti carine na kanadske automobile na 50 odsto, kao odgovor na odluku Karnija da uvede kontratarife.

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