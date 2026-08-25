VUČIĆ O ALIMENTACIONOM FONDU: "Meni su to važne stvari, do sad oko 1700 dece dobilo pomoć"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, tokom obilaska radova na izgradnji novog vrtića "Biseri" u Trsteniku, govorio je o značaju podrške države roditeljima i deci.

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Upitan da prokomentariše Zakon roditelj-negovatelj i značaj toga što je država rešila ovo pitanje, Vučić je posebno istakao značaj Alimentacionog fonda.

On je naveo da je do sada pomoć iz fonda dobilo 885 majki, odnosno oko 1.700 dece.

- Važan je zakon o alimentacijonom fondu. 885 majki a negde oko 1700 dece ukupno je dobilo alimentaciju. To su za nekoga sitnice, a meni su važne stvari - naveo je predsednik.

On je poručio da ovakve mere predstavljaju konkretnu državnu pomoć porodicama i deci kojima je podrška države najpotrebnija.