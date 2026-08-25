SRBINU SE OVO NEĆE SVIDETI: Petrović dobio konkurenciju!

Dosadašnji golman Juventusa Mikele di Gregorio igraće do kraja sezone na pozajmici u Bornmutu, saopštio je danas engleski klub.

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Finansijski detalji nisu objavljeni, ali italijanski mediji navode da će Bornmut na kraju sezone imati pravo da otkupi ugovor italijanskog golmana za oko 14 miliona evra.

Di Gregorio (29) je u Juventus stigao u julu 2024. godine, a pre toga je branio za Moncu, Pordenone, Novaru, Renatu i milanski Inter.

Ciao Michele 👋🇮🇹



We're delighted to sign Michele Di Gregorio on loan from Juventus 🤝 pic.twitter.com/fE1QcKblcs — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 25, 2026

"Veoma sam srećan što sam ovde. Ovo je veoma važan trenutak za mene i zato smatram da je bila ispravna odluka da dođem u Bornmut. Premijer liga je najlepša liga na svetu. Čast mi je što sam ovde i što imam priliku da igram na tako visokom nivou", rekao je Di Gregorio, a preneo zvanični sajt engleskog kluba.

Za ekipu Bornmuta nastupaju srpski reprezentativci Đorđe Petrović, kome će posle dolaska Gregorija biti ugroženo mesto među stativama, ali i nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Veljko Milosavljević.

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