SRBINU SE OVO NEĆE SVIDETI: Petrović dobio konkurenciju!
Dosadašnji golman Juventusa Mikele di Gregorio igraće do kraja sezone na pozajmici u Bornmutu, saopštio je danas engleski klub.
Finansijski detalji nisu objavljeni, ali italijanski mediji navode da će Bornmut na kraju sezone imati pravo da otkupi ugovor italijanskog golmana za oko 14 miliona evra.
Di Gregorio (29) je u Juventus stigao u julu 2024. godine, a pre toga je branio za Moncu, Pordenone, Novaru, Renatu i milanski Inter.
"Veoma sam srećan što sam ovde. Ovo je veoma važan trenutak za mene i zato smatram da je bila ispravna odluka da dođem u Bornmut. Premijer liga je najlepša liga na svetu. Čast mi je što sam ovde i što imam priliku da igram na tako visokom nivou", rekao je Di Gregorio, a preneo zvanični sajt engleskog kluba.
Za ekipu Bornmuta nastupaju srpski reprezentativci Đorđe Petrović, kome će posle dolaska Gregorija biti ugroženo mesto među stativama, ali i nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Veljko Milosavljević.
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