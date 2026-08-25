Partizan rasprodao stadion pred Hetafe
Fudbaleri Partizana u četvrtak od 21 čas na stadionu "JNA" igraju protiv španskog Hetafea revanš meč plej-ofa za plasman u Ligu konferencija.
Crno-beli su u prvoj utakmici odigranoj u predgrađu Madrida uprkos igraču više izgubili sa 3:1, pa će u Humskoj pokušati da nadoknade zaostatak i naprave podvig.
Imaće ekipa trenera Saše Ilića ogromnu podršku u toj nameri.
Naime, stadion je dva dana pred utakmicu gotovo rasprodat. Istok, zapad i jug su već popunjeni, a ostalo je mesta još samo na tri sektora severne tribine.
Ljudi na održavanju stadiona takođe se spremaju za spektakl u Humskoj, a juče su prane stolice, pa su svi uslovi tu da u četvrtak uveče vidimo sjajnu sliku sa "JNA".
Preporučujemo
DOBAR DEBI ĆABIJA ALONSA: Čelsi pobedio Fulam na startu Premijer lige!
24. 08. 2026. u 22:54
ZORAN TERZIĆ POSLE POBEDE SRBIJE: Bilo je problema nakon izlaska Maje i Tijane
24. 08. 2026. u 22:30
BASKONIJA DOBIJA VELIKO POJAČANjE: Bivši saigrač Nikole Jokića stigao u Vitoriju
24. 08. 2026. u 21:39
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
KREĆE EKSPERIMENT ĆABIJA ALONSA: Prvi ispit je neugodni gradski rival na "Krejven kotidžu"
VEOMA zanimljivo prvo kolo Premijer lige zatvoriće mali londonski derbi između Fulama i Čelsija koji se sastaju na "Krejven kotidžu" od 21.00.
24. 08. 2026. u 11:48
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Umrla novoizabrana dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu: Iznenadan odlazak dr Milice Bajčetić (58)
VREME i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.
24. 08. 2026. u 16:07 >> 19:01
Komentari (0)