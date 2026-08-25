Partizan rasprodao stadion pred Hetafe

Fudbaleri Partizana u četvrtak od 21 čas na stadionu "JNA" igraju protiv španskog Hetafea revanš meč plej-ofa za plasman u Ligu konferencija.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crno-beli su u prvoj utakmici odigranoj u predgrađu Madrida uprkos igraču više izgubili sa 3:1, pa će u Humskoj pokušati da nadoknade zaostatak i naprave podvig.

Imaće ekipa trenera Saše Ilića ogromnu podršku u toj nameri.

Naime, stadion je dva dana pred utakmicu gotovo rasprodat. Istok, zapad i jug su već popunjeni, a ostalo je mesta još samo na tri sektora severne tribine.

Ljudi na održavanju stadiona takođe se spremaju za spektakl u Humskoj, a juče su prane stolice, pa su svi uslovi tu da u četvrtak uveče vidimo sjajnu sliku sa "JNA".