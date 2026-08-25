"Dolazio pod tuš, stavljao mi na telo...": Jeziva ispovest žrtve koju je legendarni as zlostavljao! Bivši šampion proglašen krivim!

Bivši svetski šampion u snukeru iz 2006. godine, Škot Grejem Dot (49 godina), proglašen je krivim za seksualno zlostavljanje dvoje dece.

Photo: Jonathan Brady/PA via AP, File

Legendarni šampion se trenutno nalazi u pritvoru i čeka izricanje kazne.

Prema pisanju "Gardijana", Grejem Dot je u okolini Glazgova više puta zlostavljao devojčicu u periodu od 1993. do 1996. godine, kao i dečaka između 2006. i 2010. godine.

Posle postupka koji je trajao pet dana, pred Visokim sudom u Glazgovu, sud je utvrdio da se optuženi skinuo pred decom, neprimereno ih dodirivao i ljubio, zbog čega je osuđen po dve tačke optužnice za bludne radnje i skandalozno ponašanje.

Svedok je bila prva žrtva, koja trenutno ima više od 40 godina, otkrivši da su neprikladni dodiri počeli dok ju je Drot nosio na leđima, da bi joj potom ponudio „igru pogađanja“, skinuo se i dodirivao je po telu i genitalijama, naredivši joj da o tome nikom ne priča.

Muškarac, koji je bio druga žrtva, u kasnim dvadesetim, posvedočio je o učestalom zlostavljanju, ljubljenju i neprimerenim dodirima. Naveo je da se većina napada dešavala pod tušem, gde je Dot ulazio delimično ili potpuno nag.

- Dolazio bi... pod tuš, stavljao mi sapun na telo i prao me. Dok me je prao, dodirivao me je na neprimerenim mestima - naveo je ovaj muškarac.

Prema rečima svedoka, muškarac zbog svojih godina u to vreme nije razumeo šta se događa, te da je tek kasnije shvatio neprikladnost celog čina. Istovremeno je opisao da ga je Dot zlostavljao i u automobilu, gde ga je ljubio po licu i usnama i priljubljivao se uz njega.

S druge strane, višestruki šampion u snukeru Dot je odbacio sve optužbe, nazivajući ih „odvratnim lažima“, dok je takođe tvrdio da ženu koja ga optužuje nikad u životu nije video. Grejemov branilac, Juan Dou, zahtevao je oslobađajuću presudu po svim tačkama za svog klijenta.

Međutim, nekadašnji svetski prvak je u ponedeljak proglašen krivim većinom glasova porotnika, čime je završeno suđenje koje je počelo pre sedam dana.

- Osuđeni ste za optužbe koje uključuju seksualno zlostavljanje male dece. Suzdržaću se od daljih komentara u vezi sa bilo kojim od ovih krivičnih dela dok ne dobijem izveštaj o proceni od socijalnog radnika, što moram da učinim kako bih razmotrio ceo spektar kazni koje su mi na raspolaganju. Morate da registrujete svoje ime i adresu u policiji, tako da vaše ime bude dodato u registar seksualnih prestupnika - rekao je sudija Lord Harover.

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