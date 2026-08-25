JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg tiketa ostalih sportova
REDAKCIJA "Tipa" vam je za danas spremila tri zanimljiva predloga.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Utorak
13.30 Rumunija (Ž) - Belgija (Ž) ukupno poena +171.5 (1.85)
20.00 Ren - CEP Lorijen 1 (1.45)
20.00 GOG - Skjern ukupno golova +59.5 ukupno golova (1.53)
Kvota: 4.10
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