TIP ostali sportovi

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg tiketa ostalih sportova

Немања Пејчић

25. 08. 2026. u 10:55

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REDAKCIJA "Tipa" vam je za danas spremila tri zanimljiva predloga.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњег тикета осталих спортова

Eibner-Pressefoto/Jan Rollinger / imago sportfotodienst / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Utorak

13.30 Rumunija (Ž) - Belgija (Ž) ukupno poena +171.5 (1.85)

20.00 Ren - CEP Lorijen 1 (1.45)

20.00 GOG - Skjern ukupno golova +59.5 ukupno golova (1.53)

Kvota: 4.10

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UMRO NAJBOGATIJI NEMAC: Firma profitirala od ubijanja Jevreja, a suvlasnik bio Jevrejin - ubijen u Aušvicu! Šta će biti sa milijardama evra?

PREDUZETNIK i milijarder Klaus-Mihael Kine preminuo je u 89. godini. "Kühne+Nagel Grupa" potvrdila je to u ponedeljak. Firma koju je nasledio, za naciste je prevozila stvari progonjenih i ubijenih Jevreja. Kine je celog života negirao mračnu prošlost svoje porodice, piše Dojče Vele. Dugo je slovio za najbogatijeg Nemca ili je bio među najbogatijim za devet decenija života.

24. 08. 2026. u 18:42 >> 18:51

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