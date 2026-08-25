FIKS NAD FIKSEVIMA: Siloviti Al Nasr melje sve pred sobom

NOVA žrtva dominante čete Angelosa Postekoglua biće Al Etifak kojem gostuju u trećem kolu Profesional lige (20.00).

Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Kada je Angelos Postekoglu letos preuzeo Al Nasr znalo se da će "vitezovi" igrati izuzetno ofanzivan fudbal, onako kako Australijanac grčkog porekla voli i to smo videli na delu u uvodna dva kola.

Aktuelni šampioni su počistili Al Fateh i Al Rijad usput postigavši sedam pogodaka, pa i ne čudi što imaju najbolju gol-razliku od svih timova u ligi (7:0).

Treba napomenuti i to da je Ronaldo za sada odigrao samo 28 minuta, tako da kada on uđe u ritam možemo očekivati još ofanzivniji Al Nasr.

Naravno za tih 28 minuta je postigao pogodak, svoj 977. u legenradnoj karijeri i sve je bliži brojki od 1000 datih golova koju jarko želi da dobaci.

Razigranim gostima večeras će rival biti ekipa Al Etifaka koja je takođe prvenstvo otvorila sa dve pobede.

Domaćini su savladali identične rivale, Al Rijad i Al Fateh, ali ne tako dominantno kao Al Nasri i imaju gol razliku 5:2.

Ipak, slabost su pokazali u King kupu gde ih je odmah na startu eliminisao Al Džabalain (0:1) i jasno je da uloga velikog favorita pripada četi Angelosa Postekoglua.

Mi verujemo da će taj epitet opravdati uz nekoliko postignutih golova, jer timovi nekadašnjeg trenera Seltka i Totenhema ne znaju drugačije.

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