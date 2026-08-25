Haos u Bitolju! Pretučen navijač Partizana

Užarene sportske scene sa terena Regionalne lige ponovo je zasenilo potencijalno nasilje van njega.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Prema nezvaničnim informacijama koje prenose makedonski mediji, pozivajući se na navijačke forume i lokalne izvore, došlo je do ozbiljnog incidenta po završetku rukometne utakmice u Bitolju, gde su snage odmerili domaći Eurofarm Pelister i beogradski Partizan.

Tenzična atmosfera kulminirala je kada se na tribinama pojavila grupa simpatizera crno-belih koji su na sebi imali majice sa obeležjima navijačke grupe "Grobari". Prisustvo gostujućih navijača u dvorani odmah je izazvalo oštru reakciju domaće navijačke grupe "Čkembari".

Lokalni izvori navode da su makedonski navijači poslali jasnu i preteću poruku:

"Ne dolazite u Bitolj u majicama Grobara".

Iako organizovanog dolaska gostujućih navijača nije bilo, pristalice oba kluba našle su se na tribinama u sopstvenoj režiji. Svedoci navode da su fanovi Partizana napustili dvoranu sa vidljivim povredama koje ukazuju na fizički obračun nakon meča. Nadležni policijski i bezbednosni organi u Bitolju još uvek se nisu zvanično oglasili kako bi potvrdili ili demantovali ove navode.

Sve se ovo dešavalo u senci sportskog neuspeha crno-belih. Rukometaši Partizana, koji su za ovu sezonu sklopili izuzetno snažan tim sa velikim ambicijama, pretrpeli su poraz na samom startu Regionalne lige. Domaći Eurofarm Pelister slavio je pred svojom publikom rezultatom 35:31.





