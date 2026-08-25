NIKO NE VERUJE ŠTA SE SPREMA VEČERAS! Tradicija duga decenijama puca na Mestalji

KAKO je nekada gorela Mestalja kad Betis stigne u Valensiju.

Ivan Terron/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Stara dobra vremena koja su nažalost davno iza nas. "Slepi miševi" nisu više ni bleda senka ekipe koja je nekada stizala i do završnice Lige šampione, pa više nisu favoriti ni kada ekipe lošijeg renomea od timova iz Sevilje dođu u Valensiju.

A večeras od 21:00 čas kultni stadion Mestalja biće poprište izuzetno zanimljivog okršaja u španskoj La Ligi, gde Valensija dočekuje Real Betis. Oba tima u ovaj duel ulaze sa jasnim kalkulacijama, ali i pod različitim pritiskom na startu nove sezone, što garantuje bespoštednu borbu za bodove.

Valensija je otvorila sezonu prilično rezervisano, odigrali su tvrd meč bez golova (0:0) na svom terenu protiv Selte. Ekipa je pokazala defanzivnu stabilnost, ali je realizacija ponovo zakazala. Zeleno-beli iz Sevilje u potpunosti rasterećeni stižu na istok Španije nakon minimalne, ali izuzetno vredne pobede od 1:0 nad Real Sociedadom na otvaranju prvenstva.

Izabranici Manuela Pelegrinija pokazali su sjajnu napadačku produkciju sa čak 18 upućenih šuteva u tom meču, potvrdivši da uigran vezni red i brza tranzicija preko krila ostaju njihovo najjače oružje. Betis će svesno prepustiti kontrolu domaćinu i vrebati šansu iz kontranapada kako bi odneo ceo plen.

Tradicija na kultnoj Mestalji debelo je na strani domaćina. Kroz istoriju, Valensija je na svom terenu ostvarila čak 53 pobede u 73 odigrana meča protiv Andalužana, dok je Betis slavio samo 10 puta. Ipak, u poslednje vreme gosti znaju kako da iznenade, pa nas očekuje neizvesna taktička bitka.

Po našem mišljenju Betis neće izgubiti, a ni golova ne bi trebalo da bude previše. Tako da dupla šansa na goste uz mali broj golova je isplatljiva varijanta.

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