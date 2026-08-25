Legenda Zvezde dobila otkaz: Prosinečki više nije selektor, oglasio se Savez!
Hrvatski trener Robert Prosinečki nije više selektor fudbalske reprezentacije Kirgistana, saopšteno je danas.
U saopštenju Fudbalskog saveza Kirgistana (KFU) se navodi da je dogovoren sporazumni raskid ugovora sa Prosinečkim.
Hrvatski trener je preuzeo reprezentaciju Kirgistana u decembru prošle godine.
"KFU se zahvaljuje Prosinečkom na obavljenom poslu, doprinosu razvoju nacionalne reprezentacije i profesionalnosti", saopšteno je iz KFU.
Prosinečki je vodio Kirgistan na četiri prijateljske utakmice, a zabeležio je dva remija i dva poraza.
Reprezentacija Kirgistana se trenutno nalazi na 106. mestu rang liste FIFA.
Prosinečki (57) je ranije bio selektor Crne Gore, BiH i Azerbejdžana, a trenirao je i Crvenu zvezdu, Kajzeri, Denizli, Olimpiju iz Ljubljane i Rudeš.
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