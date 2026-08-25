Legenda Zvezde dobila otkaz: Prosinečki više nije selektor, oglasio se Savez!

Hrvatski trener Robert Prosinečki nije više selektor fudbalske reprezentacije Kirgistana, saopšteno je danas.

Nick Potts / PA Images / Profimedia

U saopštenju Fudbalskog saveza Kirgistana (KFU) se navodi da je dogovoren sporazumni raskid ugovora sa Prosinečkim.

Hrvatski trener je preuzeo reprezentaciju Kirgistana u decembru prošle godine.

"KFU se zahvaljuje Prosinečkom na obavljenom poslu, doprinosu razvoju nacionalne reprezentacije i profesionalnosti", saopšteno je iz KFU.

🇰🇬 ❌🇭🇷Robert Prosinečki has officially left his role as head coach of the Kyrgyzstan national team.



According to Eurasia Football, the split came after the new KFU leadership proposed revising the terms of his contract — something the Croatian coach did not agree to.… pic.twitter.com/kEBcbQsWly — EF (@EURASIAFOOTBALL) August 25, 2026

Prosinečki je vodio Kirgistan na četiri prijateljske utakmice, a zabeležio je dva remija i dva poraza.

Reprezentacija Kirgistana se trenutno nalazi na 106. mestu rang liste FIFA.

Prosinečki (57) je ranije bio selektor Crne Gore, BiH i Azerbejdžana, a trenirao je i Crvenu zvezdu, Kajzeri, Denizli, Olimpiju iz Ljubljane i Rudeš.

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