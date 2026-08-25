I OVO SMO POGODILI! Tip vam daje nove predloge iz ledenih dvorana
NAŠA redakcija vam je spremila dva zanimljiva predloga za danas.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Hokej
17.00 Sokolov - Slavija Prag ukupno golova +5.5 (1.87)
17.00 Tabor - Litomerice ukupno golova +5.5 (1.85)
Kvota: 3.46
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