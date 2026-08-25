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I OVO SMO POGODILI! Tip vam daje nove predloge iz ledenih dvorana

Немања Пејчић

25. 08. 2026. u 11:12

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NAŠA redakcija vam je spremila dva zanimljiva predloga za danas.

И ОВО СМО ПОГОДИЛИ! Тип вам даје нове предлоге из ледених дворана

Chris Tanouye / Getty images / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Hokej

17.00 Sokolov - Slavija Prag ukupno golova +5.5 (1.87)

17.00 Tabor - Litomerice ukupno golova +5.5 (1.85)

Kvota: 3.46

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