VILA ZAUSTAVLJA BOLONJIN EVROPSKI NIZ: Hrtovima je osvajanje Lige Evrope jedina nada za izlaz u Evropu dogodine

Aston Vila ostaje favorit za osvajanje UEFA Lige Evrope, ali se suočava sa ozbiljnim testom u ovoj prvoj utakmici četvrtfinala protiv Bolonje koja je u odličnoj formi.

Bolonja se vratila sa reprezentativne pauze pobedom od 2:1 nad Kremonezeom, ali sa devet bodova koji ih dele od evropskih mesta u Seriji A, osvajanje ovog takmičenja im je najveća nada za evropske kvalifikacije dogodine.

Niz od 11 utakmica bez poraza u LE je najduži niz bez poraza jednog italijanskog tima u Evropi otkako je Fiorentina uspela da postigne 12 pobeda u sezoni 2023/24 na putu do finala Lige konferencije.

Na čelu te ekipe Fiorentine bio je sadašnji trener Bolonje Frančesko Italijano, što je dobar znak.

Stigavši do četvrtfinala evropskog takmičenja treću sezonu zaredom i nalazeći se među prve četiri ekipe Premijer lige, stvari izgledaju obećavajuće za Aston Vilu.

Tri pobede u poslednje četiri utakmice dobar su temelj za nastavak uspešnog niza, a sa dve od tih pobeda u ovom takmičenju i pratećom sačuvanom mrežom na obe, čini se da Vila ovo takmičenje prisvaja.

Peta pobeda u šest evropskih gostujućih utakmica ove sezone, uz 1 poraz, a ako dobiju večeras postaće tek šesti engleski klub u istoriji koji je dobio osam evropskih utakmica zaredom.

NAŠ TIP: X (3,19)