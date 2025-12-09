Tip fudbal

PROŠAO JE I "GG" TIKET: Evo današnjih predloga za igru "Oba tima daju gol"

В.М.

09. 12. 2025. u 07:16

IZDVOJILI smo vam nekoliko mečeva na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ПРОШАО ЈЕ И ГГ ТИКЕТ: Ево данашњих предлога за игру Оба тима дају гол

Foto: Profimedia

Čitaoci koji su juče prepisali "GG" predloge mogli su lepo da se naplate. Predloge naše redakcije od juče možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih:

Utorak

20.45 Preston - Koventri GG (1,78)

21.00 Sen Žiloa - Marsej GG (1,55)
21.00 PSV - Atletiko M. GG (1,45)

Ukupna kvota: 4,00

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAPAD U ŠOKU! Vladimir Putin slavi, ovo je čekao od 2022!
Ostali sportovi

0 3

ZAPAD U ŠOKU! Vladimir Putin slavi, ovo je čekao od 2022!

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... stvari se menjaju. I to više ne polako. A najnovija vest - obradovala je ruskog predsednika, Vladimira Putina, jer se njegov omiljeni sport vraća na velika, međunarodna vrata, sa sve ruskim obeležjima.

08. 12. 2025. u 15:15

IZGUBILI SMO DVA IGRAČA! Saša Obradović posle Bosna - Zvezda, a pred derbi: Ovo je najgora situacija od početka sezone!
Košarka

0 4

"IZGUBILI SMO DVA IGRAČA!" Saša Obradović posle Bosna - Zvezda, a pred derbi: Ovo je najgora situacija od početka sezone!

Izuzetno je zanimljivo bilo posle utakmice Bosna - KK Crvena zvezda u okviru ABA lige, jer je Zvezdin trener Saša Obradović odgovarao na brojna pitanja, od (sve lošije) kadrovske situacije u crveno-belom taboru, preko "bosanskog gostoprimstva", do burne situaciju u Partizanu usled odlaska Željka Obradovića, a upravo su crno-beli naredni rival njegove ekipe.

08. 12. 2025. u 19:34

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?