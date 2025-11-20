Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA ČETVRTAK: : Hrabro na Hobro

Žarko Urošević

20. 11. 2025. u 10:15

* Norbi i Ustiktens ne žele da kalkulišu

ТИП ИЗДВАЈА ЗА ЧЕТВРТАК: : Храбро на Хобро

Foto: N. Paraušić

NAŠ PREDLOG

13.00: Persija - Persik Kediri  3+  (1.75)

18.30: HOBRO - HIDVORE  1  (2.90)

18.30: Ajntraht (Ž) - PSV (Ž)  4+ (2.10)

18.30: Konkordija - Oradea  0-2  (1.75)

19.00: Oran - Setif  1   (1.70)

19.00: NORBI - USTIKTENS  GG&3+  (1.85)

20.00: Žuventud - Kruzeiro  2  (2.00)

21.00: PSŽ (Ž) - Bajern (Ž)  GG&3+ (1.80)

22.00: BAIJA - FORTALEZA  1   (1.55)

