TIP IZDVAJA ZA ČETVRTAK: : Hrabro na Hobro
* Norbi i Ustiktens ne žele da kalkulišu
NAŠ PREDLOG
13.00: Persija - Persik Kediri 3+ (1.75)
18.30: HOBRO - HIDVORE 1 (2.90)
18.30: Ajntraht (Ž) - PSV (Ž) 4+ (2.10)
18.30: Konkordija - Oradea 0-2 (1.75)
19.00: Oran - Setif 1 (1.70)
19.00: NORBI - USTIKTENS GG&3+ (1.85)
20.00: Žuventud - Kruzeiro 2 (2.00)
21.00: PSŽ (Ž) - Bajern (Ž) GG&3+ (1.80)
22.00: BAIJA - FORTALEZA 1 (1.55)
