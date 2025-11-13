Tip fudbal

AZERI ZABORAVILI DA POBEĐUJU: Island se ne predaje dok postoji teorija

Olja Mrkić

13. 11. 2025. u 13:38

AZERBEJDžANU je ostala samo teorija da može do drugog mesta u grupi D, dok je za Island ova utakmcia biti ili ne biti, ako izgube i oni će se oprostiti od snova o putu u Severnu Ameriku.

FOTO: Tanjug/AP

Poraz od 2:1 od Ukrajine prošlog meseca zadržao je Azerbejdžan na poslednjem mestu grupe, isključivši ga iz direktnih kvalifikacija, a ako ukrajina ne izgubi od Francuske ni pobeda ovde neće im pomoći da ostanu u trci za baraž.

Privremeni menadžer Ajhan Abasov ima težak zadatak da odvede momke do prve pobede još od juna 2024. godine.

Island je u oktobru uzeo bod Francuskoj i tako zadržao kakve-takve šanse za plasman na drugu poziciju, ali samo pobeda danas im daje pravo da se nadaju i dalje.

NAŠ TIP: GG&3+ (kvota 2,53)

